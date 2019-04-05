Microsoft предрекает "смерть" компьютерам c Windows

Новая разработка Microsoft поможет отказаться от громоздких настольных компьютеров в угоду облачным решениям

Технология Windows Virtual Desktop избавит мир от компьютеров Фото: Pixabay

Microsoft несколько лет разрабатывает технологии, которые помогут избавиться от громоздких настольных компьютеров. На днях софтверному гиганту удалось добиться определенных успехов в этом направлении выпуском бета-версии Windows Virtual Desktop, которая, как ожидается может привести к "смерти" обычных компьютеров, сообщает ComputerWorld.

Новая разработка Microsoft является неким ответом Google с ее гибкой и простой Chrome OS, в которой есть лишь браузер и веб-приложения. Но софтверная корпорация пошла еще дальше – ее Windows Virtual Desktop работает по иному принципу. Система виртуализирует Windows 7 и 10, Office 365 и прочие приложения, для этого используется фирменная облачная система Azure. Пользователю остается только получать доступ к "облачным" десктопам через браузер или приложение вроде RDP.

В случае успешной реализации, в будущем пользователям не придется платить больших денег за настольные компьютеры с огромной вычислительной мощностью, а просто обладать скромным ноутбуком или планшетом, который будет удаленно подключать пользователей к классическому рабочему столу.

Windows Virtual Desktop на текущий момент позиционируется как решение для бизнеса, учитывая скорое прекращение расширенной поддержки у Windows 7. Однако не исключено, что в будущем компания будет продвигать аналог и для обычных пользователей, ведь для них неважно, как работает компьютер или ОС, главное, чтобы программы функционировали. Не исключено, что к 2025 году Windows как настоящая настольная операционная система станет нишевым продуктом.

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Как ожидается, возможность подписки на новый сервис появится уже осенью, а полноценное развертывание может стартовать уже в 2020-м. "Облачная" Windows может работать столь же успешно, как и установленная на компьютере – главное обладать хорошим интернет-соединением.

У Microsoft уже есть опыт в создании успешных облачных платформ, вроде Office 365, которая позиционируется как замена Office 2019. К слову, сервисы Google Stadia и фирменный Project xCloud подобным образом смогут решить вопрос с играми под любые платформы, как это уже сделали потоковые видеосервисы вроде Netflix.

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Безусловно, останутся энтузиасты, которые будут использовать Linux, но подобным рискнут заняться только некоторые. То же самое вероятно случится и с macOS. По сути, подобные решения будут считаться архаичными и применяться там, где нужна обработка данных "на месте" и без передачи через Интернет.

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Напомним, что ранее Microsoft обещает возможность запуска приложения с Android на Windows 10. В то же время пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности.

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