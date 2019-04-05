Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Microsoft предрекает "смерть" компьютерам c Windows

Новая разработка Microsoft поможет отказаться от громоздких настольных компьютеров в угоду облачным решениям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:54
Технология Windows Virtual Desktop избавит мир от компьютеров
Технология Windows Virtual Desktop избавит мир от компьютеров
Фото: Pixabay

Microsoft несколько лет разрабатывает технологии, которые помогут избавиться от громоздких настольных компьютеров. На днях софтверному гиганту удалось добиться определенных успехов в этом направлении выпуском бета-версии Windows Virtual Desktop, которая, как ожидается может привести к "смерти" обычных компьютеров, сообщает ComputerWorld.

Новая разработка Microsoft является неким ответом Google с ее гибкой и простой Chrome OS, в которой есть лишь браузер и веб-приложения. Но софтверная корпорация пошла еще дальше – ее Windows Virtual Desktop работает по иному принципу. Система виртуализирует Windows 7 и 10, Office 365 и прочие приложения, для этого используется фирменная облачная система Azure. Пользователю остается только получать доступ к "облачным" десктопам через браузер или приложение вроде RDP.

Читайте также
Опасное обновление "убивает" Windows 10: как решить проблему

В случае успешной реализации, в будущем пользователям не придется платить больших денег за настольные компьютеры с огромной вычислительной мощностью, а просто обладать скромным ноутбуком или планшетом, который будет удаленно подключать пользователей к классическому рабочему столу.

Windows Virtual Desktop на текущий момент позиционируется как решение для бизнеса, учитывая скорое прекращение расширенной поддержки у Windows 7. Однако не исключено, что в будущем компания будет продвигать аналог и для обычных пользователей, ведь для них неважно, как работает компьютер или ОС, главное, чтобы программы функционировали. Не исключено, что к 2025 году Windows как настоящая настольная операционная система станет нишевым продуктом.

Читайте также
Windows 10 в опасности: обнаружена серьезная уязвимость

Как ожидается, возможность подписки на новый сервис появится уже осенью, а полноценное развертывание может стартовать уже в 2020-м. "Облачная" Windows может работать столь же успешно, как и установленная на компьютере – главное обладать хорошим интернет-соединением.

У Microsoft уже есть опыт в создании успешных облачных платформ, вроде Office 365, которая позиционируется как замена Office 2019. К слову, сервисы Google Stadia и фирменный Project xCloud подобным образом смогут решить вопрос с играми под любые платформы, как это уже сделали потоковые видеосервисы вроде Netflix.

Читайте также
Свежее обновление Windows 10 тормозит работу компьютеров

Безусловно, останутся энтузиасты, которые будут использовать Linux, но подобным рискнут заняться только некоторые. То же самое вероятно случится и с macOS. По сути, подобные решения будут считаться архаичными и применяться там, где нужна обработка данных "на месте" и без передачи через Интернет.

Смотрите также в сюжете о том, как обезопасить свой компьютер от хакеров:

Напомним, что ранее Microsoft обещает возможность запуска приложения с Android на Windows 10. В то же время пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Android 9.0 Pie оказалась худшей мобильной ОС Google полностью поменяет браузер Chrome Модный Windows 10: ТОП-7 нововведений апрельского обновления Microsoft готовит глобальные изменения для Windows 10
технологии Google microsoft windows операционная система windows 10
Источник: ComputerWorld
Реклама

Новости партнеров

Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме
Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме
Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае
Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае
Фатеева заставила дочь отказаться от новорожденного ребенка
Фатеева заставила дочь отказаться от новорожденного ребенка
Глухота, работа не за деньги: о чем молчал Игорь Крутой
Глухота, работа не за деньги: о чем молчал Игорь Крутой

Популярные статьи

Вчера, 19:34Шоу-бизнес

ТОП-13 настоящих имен голливудских звезд

Вчера, 15:20Fun

4 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 14:07Fun

Учительницу математики уволили из-за "голого фото" в переписке

Вчера, 11:06Шоу-бизнес

MARUV выступила на юбилее Иосифа Пригожина

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Олег Винник прокомментировал слухи о своей ориентации

Вчера, 08:33Техно

Android 9.0 Pie оказалась худшей мобильной ОС

Вчера, 08:23Fun

Молодая мать узнала о беременности во время родов

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцы могут смело браться за новое дело, а Близнецы дополнительно заработают

3 апреляFun

3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

3 апреляТехно

Google навсегда закрыла социальную сеть Google+

2 апреляАфиша

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

2 апреляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

2 апреляШоу-бизнес

Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию

2 апреляWellness

Магнитные бури в апреле 2019 отменяются: приятный прогноз на месяц

2 апреляШоу-бизнес

Официально: хореограф Илона Гвоздева объявила о завершении карьеры

2 апреляFood

Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику

Новости партнеров

Ани Лорак подогрела слухи о романе с коллегой
Ани Лорак подогрела слухи о романе с коллегой
Почти близнецы: 7 звездных пар, в которых муж и жена похожи
Почти близнецы: 7 звездных пар, в которых муж и жена похожи
Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Агата Муцениеце прокомментировала свой роман с Дмитрием Нагиевым
Агата Муцениеце прокомментировала свой роман с Дмитрием Нагиевым
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна
Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна
Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»
Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»