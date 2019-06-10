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Microsoft представила игровую приставку нового поколения Project Scarlett

Xbox нового поколения Project Scarlett от Microsoft будет выдавать графику в разрешении 8K

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:25
Xbox Project Scarlett появится в продаже на Рождество 2020 года
Xbox Project Scarlett появится в продаже на Рождество 2020 года
Фото: The Verge

В ночь с 9 на 10 июня Microsoft своей презентацией дала старт выставке E3 2019. Помимо 60 представленных видеоигр, компания выстрелила мощным анонсом – презентовала игровую приставку нового поколения Project Scarlett. Пока это лишь кодовое название, поскольку Microsoft планирует дать ей маркетинговое "имя" в союзе с брендом Xbox к моменту выхода в продажу.

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"Мы вас услышали. Игровая приставка должна быть разработана и оптимизирована только для одной цели – видеоигр. Поэтому команда, разрабатывавшая мощнейшую приставку в мире Xbox One X, поставила перед собой цель создать для вас игры будущего", – заявил вице-президент Microsoft по игровому направлению Фил Спенсер.

Внешний вид игровой приставке показан не был, но Microsoft в коротком трейлере всячески нахваливала аппаратную мощность консоли. По словам софтверного гиганта, Project Scarlett разрабатывается на основе архитектуры AMD Zen 2 и Radeon RDNA, и обещает, что игровая приставка будет в 4 раза мощнее, нежели Xbox One X. Microsoft также использует быструю оперативную память GDDR6, которая, по ее утверждению, "откроет разрешение и частоту кадров, которые мы никогда не видели".

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Project Scarlett, как обещается, будет поддерживать игры в разрешении 8K (7680×4320 пикселя), частоту кадров до 120 Гц, трассировку лучей (RTX) и поддержку переменной частоты обновления. Microsoft также использует сверхбыстрые твердотельные накопители (SSD) в Project Scarlett вместо традиционных жестких дисков (HDD).

"Мы создали новое поколение твердотельных накопителей. Мы используем SSD в качестве виртуальной оперативной памяти. Это должно повысить производительность в 40 раз по сравнению с текущим поколением, что позволит загружать игры на порядок быстрее, причем настолько, что экран загрузки станет "прошлым веком", – прокомментировал один из разработчиков Xbox.

Xbox Project Scarlett появится в продаже в 2020 году
Xbox Project Scarlett появится в продаже в 2020 году
Фото: The Verge

Полноценный выход игровой приставки Project Scarlett состоится под Рождество 2020 года. Вместе консолью в этот период поступит в продажу эксклюзивная игра для этой платформы – HALO Infinite. Microsoft также показала сюжетный трейлер, в котором протагониста Master Chief возвращают к жизни после событий 5-й части. Разработчики из 343 Industries говорят, что Halo Infinite — это "духовная перезагрузка" игры с новыми персонажами и "идеальной отправной точкой для новых игроков, которые раньше не играли в эту популярную франшизу".

Стоит также отметить, что Sony также обещает, что PlayStaton 5 будет поддерживать графику в разрешении 8K, 3D-аудио, SSD-хранилище и обратную совместимость с существующими играми от PlayStation 4. PlayStation 5 также будет использовать 8-ядерный процессор на базе линейки AMD Ryzen третьего поколения и будет поставляться с графическим процессором, поддерживающим графику с трассировкой лучей. Sony также обещает графику в 4K с поддержкой частоты обновления 120 Гц.

Напомним, что ранее Apple iPhone и iPad научились запускать игры с компьютера. В свою очередь Sony разрешила запускать игры PlayStation 4 на iOS.

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Источник: The Verge
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