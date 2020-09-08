Microsoft представила самую дешевую игровую приставку Xbox Series S: фото

Xbox Series S получила тонкий белый корпус, огромное вентиляционное отверстие и лишена привода для Blu-Ray дисков

Microsoft не смогла утаить от общественности факт существования более дешевой версии Xbox Series X и анонсировала новую игровую приставку самостоятельно. Утром на официальном Twitter-аккаунте игрового подразделения корпорации появился скромный пост с официальной презентации Xbox Series S, ранее известной под кодовым названием Lockhart.

Microsoft показала 3D изображение игровой консоли, на котором заметны отличия от "старшего брата" в лице Xbox Series X. Представленный Xbox Series S внешним видом напоминает текущую Xbox One S. У новой приставки более тонкий корпус в белом цвете, огромное вентиляционное отверстие для охлаждения процессора, а также отсутствие лотка для Blu-Ray дисков. Самое главное – цена приставки будет всего 299 долларов (8340 гривен), что даже дешевле самой мощной консоли текущего поколения Xbox One X.

В то же время Microsoft не стала раскрывать внутренние технические характеристики Xbox Series S. Ранние слухи указывали, что младшая консоль в линейке будет рассчитана на вывод видеоигр в разрешении 1080-1440p. Консоль якобы оснащена тем же процессором AMD Zen 2, что стоит в Xbox Series X, но предложит более слабый графический чип с производительностью около 4 терафлопс (у Xbox One X этот показатель в районе 6 терафлопс) и меньший объем выделенной под игры оперативной памяти – 7,5 ГБ вместо 13,5 ГБ.

Xbox Series S

Смотрите также в сюжете о настольных играх в 90-е:

По информации авторитетного издания Windows Central, запуск Xbox Series S и флагманской Xbox Series X состоится одновременно 10 ноября. Стоимость последней должна составить 499 долларов, но Microsoft пока официально не озвучила эту информацию.

Xbox Series S будет стоить 299 долларов Фото: Windows Central

Известный индустриальный инсайдер Даниэль Ахмад добавляет, что позже в этом месяце платформодержатель проведет новую презентацию, где, вероятно, и будет озвучена вся информация о nextgen-приставках. Там же ожидается некий важный анонс, связанный с Xbox Game Pass, который резко увеличит ценность сервиса в глазах подписчиков.

Напомним, что ранее Microsoft нанесла решающий удар в битве игровых приставок 2020. В то же время Microsoft прекратила выпуск старых игровых приставок.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться