Microsoft прекращает выпуск игровых приставок

В преддверии выхода игровой приставки Xbox Series X, Microsoft прекращает производство Xbox One X и более дешевой модели Xbox One S All-Digital Edition

Консоли следующего поколения уже не за горами. Xbox Series X от Microsoft и PlayStation 5 от Sony появятся на прилавках в преддверии праздничного новогоднего сезона 2020 года. Тем не менее, на складах еще остается множество нереализованных игровых приставок текущего поколения, которые будут продаваться параллельно с новыми. Как сообщает The Verge, Microsoft стремится оптимизировать производство за счет исключения из своей линейки нишевых моделей – мощной Xbox One X и более дешевой Xbox One S All-Digital Edition.

"Поскольку мы приближаемся к будущему с Xbox Series X, мы делаем естественный шаг, чтобы прекратить производство Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition", – заявили в Microsoft.

Решение Microsoft имеет смысл. Компания, вероятно, реорганизует свои мощности, чтобы удовлетворить спрос на Xbox Series X – маркетинговая кампания сработала очень хорошо и аналитики ожидают небывалый ажиотаж в первый день продаж.

Только одна модель будет продолжать выпускаться – Xbox One S Фото: Unsplash

Стоит отметить, что прекращение производства не обязательно означает прекращение доступности. Магазины продолжат продавать Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition в течение по крайней мере еще нескольких месяцев после прекращения производства. Что характерно, стандартная модель Xbox One S будет продолжать выпускаться и поставляться в магазины еще некоторое время после выхода Xbox Series X.

Прекращение производства может немного снизить цены на старые игровые приставки. Так что стоит ожидать распродаж и возможности обзавестись игровой консолью от Microsoft по выгодной цене, особенно Xbox One X, которая по мощности превосходит даже PlayStation 4 Pro.

Напомним, что ранее аналитики предсказали подорожание игр – за качество и графику придется доплатить. А на днях Sony показала упаковку дисков для PlayStation 5.

