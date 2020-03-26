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Microsoft прекращает обновлять Windows 10 из-за коронавируса

Microsoft сменил приоритеты в своих обновлениях безопасности Windows 10 и временно прекращает накопительные обновления

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:10

Эпидемия коронавируса уже повлияла на мобильный рынок, промышленность и в целом на мировую экономику. Также COVID-19 затронул и сектор программного обеспечения – компании вынуждены менять свои планы из-за вспышки заболевания. Microsoft объявила, что она приостанавливает обновления Windows 10 начиная с мая 2020 года, так как приоритет будет отдан обновлениям безопасности во время пандемии.

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"Начиная с мая 2020 года, мы приостанавливаем все необязательные выпуски, не связанные с безопасностью (C и D) для всех поддерживаемых версий клиентских и серверных продуктов Windows (Windows 10, версия 1909 до Windows Server 2008 с пакетом обновления 2 (SP2)", – говорится в официальном обращении Microsoft.

Microsoft утверждает, что это решение является результатом влияния коронавируса на клиентов. Новая стратегия направлена на то, чтобы обеспечить надежность устройств на Windows 10, сосредоточившись исключительно на обновлениях безопасности. Это означает, что ежемесячные обновления безопасности для Patch Tuesday будут продолжаться как обычно, но дополнительные обновления будут временно приостановлены.

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Обновления не являются обязательными, поэтому большинство людей, вероятно, их отсутствие даже не заметит. Также в их отмене найден большой плюс – у Microsoft будет меньше возможностей "сломать" компьютер с его заведомо плохими обновлениями. Одна из последних попыток улучшить Windows 10 привела к снижению производительности, сбоям загрузки и множеству других проблем для некоторых пользователей.

Напомним, что ранее эксперты назвали самую ненадежную операционную систему в мире. Также недавно обновление Android 10 портило смартфоны Xiaomi.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: TechSpot
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