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Microsoft придумала новый способ переустановки Windows

Улучшенный способ переустановки Windows 10 позволит сохранить все настройки и приложения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:05
Новая функция будет добавлена в сборку Windows 10 под номером 18950
Новая функция будет добавлена в сборку Windows 10 под номером 18950
Фото: Сегодня

Microsoft хорошо позаботилась, чтобы переустановить Windows 10 было просто и без необходимости создавать загрузочную флэшку или записывать диск – этот функционал уже встроен в эту операционную систему. Тем не менее, компания пошла еще дальше и придумала новый, еще более простой способ переустановки Windows на основе облачных технологий.

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Пользователь WalkingCat, который известен своими инсайдами относительно нововведений Windows, в Twitter поделился информацией о том, что в следующей тестовой сборке появится новая опция для восстановления операционной системы через меню BootUX, используя данные, хранящиеся в облаке. Эта функция будет добавлена в сборку с номером 18950, доступ к которой получат участники программы Windows Insider.

Изменения появятся в BootUX, которая представляет собой расширенное меню для диагностики и настройки Windows 10 – в это меню будет добавлен сброс операционной системы, переустановка с локального носителя, а также восстановление с использованием данных в облаке. В первом случае пользователь получит чистую Windows 10, которую придется настраивать "с нуля", а во втором – все настройки и часть приложений с драйверами будут восстановлены автоматически.

Меню BootUX, которое получит новую опцию
Меню BootUX, которое получит новую опцию
Фото: Windows Central

Новая опция была создана в первую очередь для Windows Lite (Core OS), которая будеть обладать минимальным набором настроек и кастомизации интерфейса, но вместе с тем новая возможность будет доступна полноценным версиям Windows 10 как для домашнего, так и корпоративного сектора и серверных версий Windows Server 2016 и 2019.

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Улучшенное меню BootUX будет доступно в продвинутых опциях загрузки, которые отобразятся в случае возникновения проблем при запуске Windows. Сейчас с помощью этого меню можно запускать Windows 10 в безопасном режиме для восстановления поврежденных системных файлов.

Напомним, что ранее Интернет "атаковал" файл-убийца компьютеров. А Microsoft обещала добавить в Windows 10 функцию "самолечения".

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Источник: MSPowerUser
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