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Microsoft приготовил приятный сюрприз для любителей видеоигр

Microsoft представил линейку новинок Xbox Game Pass на сентябрь

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:34
Подписчики Xbox Game Pass получат множество бесплатных игр
Подписчики Xbox Game Pass получат множество бесплатных игр

В ответ на щедрый подарок Sony своим подписчикам Microsoft приготовил приятнейший сюрприз владельцам игровых приставок Xbox One. Вслед за откровенно слабым комплектом Xbox Live Gold компания представила линейку новинок Xbox Game Pass на сентябрь.

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Подборка бесплатных игр на сентябрь по подписке Xbox Game Pass
Microsoft

Подборку возглавил сборник Halo: The Master Chief Collection, включающий в себя четыре полноценные части HALO. Причем первые две части были переделаны в современную графику, а 3-я часть получила увеличенный фреймрейт до 60 кадров/с и разрешение 4K.

Пятого сентября в библиотеке Xbox Game Pass появится гоночный боевик Onrush от создателей серии Motorstorm и DriveClub. С продажами у игры не сложилось, а ключевых сотрудников уже уволили из Codemasters, но издатель еще надеется найти аудиторию для проекта.

Вот что еще откроется первого сентября подписчикам сервиса:

  • Quantum Break;
  • Snake Pass;
  • Giana Sisters: Twisted Dreams;
  • Aven Colony;
  • Shadow Warrior;
  • Sky Force Reloaded;
  • Manual Samuel;
  • InnerSpace.

Напомним, что Microsoft раздает всем желающим игровые приставки Xbox One бесплатно, но требует одну услугу взамен. А тем временем Sony объявила "смерть" PlayStation 4.

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Источник: Игромания
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