Microsoft принуждает устанавливать вредные обновления Windows 10

Пока не существует надежного способа отказаться от принудительного предложения Microsoft

Microsoft решила, что лучше знает, что нужно пользователям Фото: Unsplash

О добровольно-принудительном характере установки обновлений пользователи Windows знают давно. Но порой Microsoft переходит все границы, когда дело доходит до маниакального требования срочно установить самые свежие патчи, даже если это грозит снижением производительности, полной потере данных или даже запугиванием пользователей, как было в случае перехода с Windows 7 на Windows 10.

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Учитывая эту нестабильность и непредсказуемость, становится понятно, что многие пользователи стараются избегать обновления своих компьютеров как можно дольше, по крайней мере пока не будут решены все проблемы. Майское обновление 2019 года для Windows 10 под номером 1903 стало печально известным из-за большого количества ошибок, поэтому многие не спешат с апдейтом и придерживаются относительно стабильной версии Windows 10 1803 от 2018 года.

К сожалению для таких "консервативных" пользователей, Microsoft решила взять дело в свои руки. Начиная с сегодняшнего дня, технический гигант будет принудительно обновлять компьютеры под управлением Windows 10 версии 1803 до последней версии 1903. Microsoft говорит, что ее аргументация связана в первую очередь с желанием обеспечить безопасность пользовательских систем.

"Установка свежих патчей для устройств на Windows 10 имеет решающее значение для их безопасности, а также для здоровья экосистемы в целом. Поскольку срок поддержки патча 1803 истекает 12 ноября 2019 года, мы уже сейчас начинаем принудительный процесс обновления для Windows 10 выпусков Home и Pro", – заявила техподдержка Microsoft.

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Хотя некоторые пользователи уверены в том, что знают свои компьютеры и потенциальные угрозы безопасности лучше, чем Microsoft, пока не существует четкого способа отказаться от этого обновления. Правда, существуют утилиты для отказа от принудительных обновлений вроде ShutUp10, но это грозит потенциальными рисками и использовать их можно только на свой риск.

Хорошая новость заключается в том, что за последний месяц Windows 10 1903 стала относительно стабильной и, возможно это прозвучит немного иронично, даже включает некоторые полезные функции управления обновлениями, вроде откладывания установки патчей "на потом".

Напомним, что ранее Microsoft пообещала сделать Windows 10 "супербыстрым" со следующим крупным обновлением. А в этом месяце Microsoft "убила" игры для Windows XP и Windows 7.

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