Microsoft запретила устанавливать обновления для Windows 10

Обновление May 2020 Update 20H1 для Windows 10 оказалось несовместимым с некоторыми моделями ноутбуков

На прошлой неделе Microsoft выпустила масштабное обновление для Windows 10. Патч получил название May 2020 Update 20H1 (версия 2004). Обновление от Microsoft призвано улучшить и даже ускорить операционную систему благодаря оптимизации и исправлениям. Но, как показала практика, спешить с установкой заплаток не стоит, что подтвердилось и в этот раз. Причем проблема оказалась настолько серьезной, что Microsoft даже призвала пользователей отказаться от инсталляции патча, а позже вовсе отозвала его.

Решение было принято после многочисленных жалоб пользователей, столкнувшихся с различными проблемами после установки данного обновления. Выяснилось, что в патче обнаружено было девять критических проблем, связанных с несовместимостью оборудования.

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Как отмечает ресурс The Verge, обновление недоступно не только для владельцев определенных устройств, но и вообще для всех компьютеров. Одной из указанных проблем, связанных с Windows 10 (2004), являются неожиданные ошибки или перезагрузки компьютеров и других устройств после выхода из "спящего режима". С ней сталкиваются, например, владельцы планшетов Surface Pro 7, а также ноутбуков Surface Laptop 3.

Приложения и игры, использующие GameInput Redistributable, могут потерять ввод/поддержку мыши после обновления до Windows 10 версии 2004. Другими словами, эта неприятная ошибка может помешать вам использовать мышь для взаимодействия с определенными приложениями.

Если вы уже пытались установить Windows 10 (2004) и не обнаружили его в списке доступных обновлений, то, вероятнее всего, ваше устройство попало в число тех, для которых данная возможность была приостановлена.

Обновление Windows 10 May 2020 Update 20H1 Фото: Сегодня

Получить майское обновление Windows 10 можно не только через "Центр обновления Windows". Также можно воспользоваться специальным инструментом, доступным на сайте Microsoft. Он также позволяет обойти блокировку установки на тех устройствах, для которых обновление было приостановлено. Но мы бы не рекомендовали это делать, если центр обновления Windows сообщает вам о возможных проблемах.

Напомним, что ранее Microsoft выпустила проблемный патч для Windows 10, который необходимо было удалить немедленно. В то же время еще одно обновление Windows 10 обернулось крахом для пользователей.

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