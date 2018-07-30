Обнаружен фатальный недостаток Windows 10

Опрос пользователей обнаружил фатальный недостаток Windows, который Microsoft в упор не замечает

Пользователи Windows 10 вынуждены терпеть этот недостаток. Фото: anews.com

В Соединенном Королевстве был проведен опрос, который показал серьезные проблемы с Windows, и обнаружил главный недостаток этой операционной системы. Оказалось, что крупные обновления Windows 10 часто приводят к сбоям, медленной работе и зависаниям, а то и вовсе отказом загрузки операционной системы, что исправить это удается только полной переустановкой "с нуля" вместе с потерей данных.

У Windows 10 серьезные проблемы с обновлениями ugetfix.com

Каждый третий пользователь обращается в Microsoft с этой проблемой, но решение проблемы часто не находят. Более того, зачастую пользователи не в состоянии отказаться от обновлений, ведь операционная система инсталлирует их принудительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Windows 10 избавился от самой раздражающей функции

Конечно, можно их и отключить, но учитывая, какие есть серьезные проблемы с безопасностью у Windows 10, то игнорировать обновления оказывается опасно для защиты собственных данных.

Часто исправление проблем с Windows 10 решается исключительно переустановкой KitGuru

Хуже всего то, что Microsoft намеренно не обращает внимания на данную проблему, пытаясь таким образом добиться того, чтобы все пользователи использовали самое новое и свежее программное обеспечение, хотя реальным людям это абсолютно не требуется. Поэтому принудительные обновления по праву можно считать самым главным недостатком Windows 10.

Напомним, что ранее мы рассказывали, что делать с Windows, если завис компьютер.