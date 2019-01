Microsoft просит у пользователей советов по улучшению Windows 10

Любой пользователь может поучаствовать в проекте по созданию идеальной операционной системы для геймеров

Windows 10 является самой популярной операционной системой не в последнюю очередь благодаря тому, что под ней запускаются миллионы видеоигр – большинство геймеров отдает предпочтение ей, а не Linux или MacOS. Согласно свежей статистике Steam, Windows 10 является самой популярной ОС в мире для геймеров – ее выбрали 63% игроков.

Однако Microsoft не стоит на месте и пытается угодить геймерам, чтобы сделать из нее "идеальную" операционную систему для видеоигр. Видимо последнее время с идеями у софтверного гиганта не очень, поэтому корпорация просит у игроков совета по улучшению Windows 10.

"Команда Xbox хочет, чтобы вы высказались о том, как сделать игры на Windows еще лучше!" – гласит сообщение на странице Xbox Insider в Twitter.

Team Xbox wants your input on how to make gaming on Windows even better! Check out the Gaming on Windows 10 Idea Drive for more details on how to help: https://t.co/ta6RwMjW6l