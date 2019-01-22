Microsoft просит у пользователей советов по улучшению Windows 10

Любой пользователь может поучаствовать в проекте по созданию идеальной операционной системы для геймеров

Участником программы "улучшения" может стать каждый Фото: techspot.com

Windows 10 является самой популярной операционной системой не в последнюю очередь благодаря тому, что под ней запускаются миллионы видеоигр – большинство геймеров отдает предпочтение ей, а не Linux или MacOS. Согласно свежей статистике Steam, Windows 10 является самой популярной ОС в мире для геймеров – ее выбрали 63% игроков.

Однако Microsoft не стоит на месте и пытается угодить геймерам, чтобы сделать из нее "идеальную" операционную систему для видеоигр. Видимо последнее время с идеями у софтверного гиганта не очень, поэтому корпорация просит у игроков совета по улучшению Windows 10.

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"Команда Xbox хочет, чтобы вы высказались о том, как сделать игры на Windows еще лучше!" – гласит сообщение на странице Xbox Insider в Twitter.

Team Xbox wants your input on how to make gaming on Windows even better! Check out the Gaming on Windows 10 Idea Drive for more details on how to help: https://t.co/ta6RwMjW6l — Xbox Insider (@xboxinsider) 18 января 2019 г.

Microsoft даже создала отдельную страницу для удобства пользователей, чтобы все могли озвучить свои идеи. Все предложения имеют право на существование, а за самые интересные можно проголосовать – позже самые оригинальные проекты по улучшению операционной системы будут внедрены в Windows 10.

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Сейчас проект находится на этапе сбора идей. Все они принимаются и модерируются. Чтобы подстегнуть пользователей активнее принимать участие, Xbox выдвинула несколько собственных предложений, за которые можно проголосовать. К примеру, они предлагают Windows определять ненужные процессы при запуске игры и автоматическое отключать их, чтобы максимально эффективно использовать мощность компьютера.

Особенно интересным предложением от пользователей является разработка отдельной версии Windows, оптимизированной и адаптированной специально для игр. Также есть предложение опции, позволяющей пользователям выбирать, какие фоновые процессы отключать на время, запускать игры с контроллера (вроде режима Steam Big Picture), и возможность потоковой передачи с ПК на Xbox One.

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Голосование за лучшие идеи будет активировано позже. А пока можете посетить страницу и добавить свои предложения по улучшению Windows 10 на этой странице.

Напомним, что ранее Microsoft заявила, что отсрочит "смерть" Windows 7. В то же время, энтузиаст сумел запустить Windows 10 и Fallout на смартфоне.