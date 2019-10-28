Microsoft раскрыла грандиозные планы для Windows 10

Windows 10X можно будет установить на обычный ноутбук или планшет

У Microsoft большие планы на Windows 10X Фото: Microsoft

В начале октября Microsoft официально представила новую версию Windows 10, которая работает без плиток и "Пуска" – Windows 10X. Корпорация ее позиционировала, как операционную систему для устройств с двумя экранами. Но согласно инсайдерской информации, у Microsoft более грандиозные планы относительно Windows 10X.

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Инсайдер WalkingCat опубликовал утечку внутренней документации Microsoft, в которой приводятся сведения о том, как компания планирует позиционировать и развивать Windows 10X. Согласно планам корпорации, инновационная операционная система предназначена не только для устройств с двумя экранами, ее также будут устанавливать в обычные планшеты и ноутбуки.

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Таким образом Microsoft будет параллельно развивать две версии своих операционных систем: Windows 10 для десктопов, а Windows 10X – для портативных устройств (планшетов, ноутбуков и гибридов, в том числе с двумя экранами).

Интерфейс Windows 10X Фото: TechSpot

Windows 10X представляет из себя упрощенную версию Windows 10, разработанную для сенсорных экранов и приложениями из магазина Microsoft. У Microsoft уже были подобные ОС (например, Windows RT и Windows 10S), отличие в том, что на Windows 10X можно также запускать классические десктопные программы, многим из которых уже по несколько десятилетий.

Напомним, что ранее Microsoft продлила поддержку Windows 7 на 11 месяцев. Также недавно Windows 10 получил полезное улучшение.

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