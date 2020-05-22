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Microsoft совершила огромную глупость и признала поражение

Сегодня, 10:17

Microsoft назвала, что считала "раковой опухолью" индустрии свободного программного обеспечения

Евгений Опанасенко
Евгений Опанасенко

редактор раздела Техно

Выступая на мероприятии, организованном Лабораторией компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (CSAIL), главный юрисконсульт президент Microsoft Брэд Смит заявил: "Microsoft ступила на ошибочный путь в истории, когда в начале столетия open source буквально взорвал индустрию". Тем самым он признал, что позиция компании в отношении открытого ПО была полностью неправильной.

На рубеже веков open source (программное обеспечение с открытым исходным кодом) был заклятым врагом Microsoft. Тогдашний генеральный директор Стив Баллмер в 2001 году буквально назвал Linux "раком" и даже сравнивал его с коммунизмом. "Linux — не общественное достояние. Linux — это рак, который пожирает все чего касается в смысле интеллектуальной собственности. Так работает его лицензия", – выражался Балмер.

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Однако спустя почти 20 лет компания теперь признала, что была в корне не права. Вскоре сооснователь Microsoft Билл Гейтс признал пользу лицензии GPL (GNU General Public License). С тех пор позиция Microsoft изменилась. Даже Балмер признался в "любви" к Linux.

Причем смена позиции относительно open source на 180 градусов позволила Microsoft опередить конкурентов в лице Facebook, Docker, Google в качестве крупнейшего участника проектов с открытым исходным кодом. В 2018 году компания приобрела GitHub, репозиторий кода для разработчиков, за 7,5 миллиарда долларов. "Когда мы смотрим на GitHub, мы видим его как дом для разработки с открытым исходным кодом, и мы видим свою ответственность как его управляющего, чтобы сделать его безопасным, продуктивным домом", – заявил Смит.

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Поддержка Microsoft ПО с открытым исходным кодом включает в себя поставку полного ядра Linux в следующем обновлении Windows и партнерство с Canonical, чтобы добавить Ubuntu на свою операционную систему. В прошлом году браузер Edge перешел на открытый движок Chromium и перезагрузил PowerToys, как проект с открытым исходным кодом для Windows 10.

Напомним, что ранее Microsoft и Илон Маск создали мощнейший компьютер в мире. Также эксперты назвали наивысшую угрозу Windows 10, которая внезапно оказалась в опасности.

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Источник: TechSpot
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