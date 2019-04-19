Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Microsoft шокировала планшетом гигантских размеров: видео

Surface Hub 2S будет доступна в двух версиях – с экраном 50 и 85 дюймов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:29
Surface Hub 2S впечатляет своими исполинскими размерами
Surface Hub 2S впечатляет своими исполинскими размерами
Фото: TechSpot

На пресс-конференции в Нью-Йорке Microsoft представила интерактивную сенсорную панель для корпоративного рынка Surface Hub 2S. Вообще устройство настолько необычное, что ему трудно даже подобрать точное название – его часто называют интерактивной доской, компьютером-моноблоком с сенсорным дисплеем и даже гигантским планшетом.

Surface Hub 2S будет доступна в двух версиях – с экраном 50 и 85 дюймов. Новинка стала на 40% и на 60% тоньше, чем оригинальный Surface Hub. 50-дюймовый мультитач-дисплей с разрешением 4K обладает самым высоким разрешением среди всех устройств в своем классе и обеспечивает на 50% более высокую производительность графики, чем предыдущее поколение.

Surface Hub 2S способен работать от дополнительной батареи, но всего 2 часа
Surface Hub 2S способен работать от дополнительной батареи, но всего 2 часа
Фото: ITC

Устройство можно установить на стену с помощью специального крепления или использовать подставку с колесиками – оба аксессуара предлагаются по цене 249 и 1450 долларов соответственно. В корпус встраивается аккумулятор, который обеспечивает до 2 часов автономной работы за 1400 долларов.

Surface Hub 2S поступит в продажу по цене в 8999 долларов
Surface Hub 2S поступит в продажу по цене в 8999 долларов
Фото: TechSpot

Surface Hub 2S от Microsoft будет продаваться в США с июня по цене 8999,99 долларов. По словам Microsoft, вскоре после этого появится доступ к дополнительным рынкам Surface Hub. 85-дюймовая версия Surface Hub 2S будет доступна немного позже для тестирования в начале 2020 года.

Смотрите также в сюжете о технологиях, которые используются в сфере красоты:

Напомним, что ранее Microsoft внезапно выпустила улучшенный браузер Edge на основе Chromium. Также недавно Microsoft предрекала "смерть" компьютерам c Windows

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Microsoft лишила Xbox One ключевой возможности Xiaomi выпустила необычный гаджет Не обновляйтесь: новый патч для Windows 10 вызывает зависания Конец эпохи: Microsoft официально "похоронила" Windows XP
microsoft панель гаджеты сенсорный устройство surface дисплей планшет
Источник: TechSpot
Реклама

Новости партнеров

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами
Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами
Измены и разводы: чем обидели мужчины сестер Арнтгольц
Измены и разводы: чем обидели мужчины сестер Арнтгольц
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Хачапури на кефире на сковороде
Хачапури на кефире на сковороде

Популярные статьи

Сегодня, 07:03Fun

В дешевом кольце нашли секрет на 709 тысяч гривен

Сегодня, 05:42Психология

Гороскоп на сегодня: Козерогам важно не лениться, а Рыбам – не ввязываться в авантюры

Вчера, 20:10Психология

Весы получат приятное известие, а Близнецам придется брать инициативу в свои руки

Вчера, 17:04Fun

18 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 16:40Fun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 16:21Fun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Вчера, 13:34Психология

Как помочь себе при эмоциональном выгорании и переутомлении: ответ психолога

Вчера, 07:28Техно

Во Вселенной обнаружили двойника Земли

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбам не стоит ссориться с коллегами, а Львам – переоценивать возможности

17 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Рыбы оглянутся в прошлое, а Девы одолеют свои страхи

17 апреляFun

На видео показали гигантского 18-килограммового кота

17 апреляFood

Как приготовить вкусные домашние чебуреки с мясом

17 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит воспользоваться советом друга, а Девам – больше фантазировать

16 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат деньги, а Весы рискуют допустить ошибку

16 апреляFun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

16 апреляTravel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Новости партнеров

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов
Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Гела Месхи назвал самую большую проблему в браке с Климовой
Гела Месхи назвал самую большую проблему в браке с Климовой
Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену
Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену
Стали известны истинные причины развода Ани Лорак
Стали известны истинные причины развода Ани Лорак
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу
Куриные маффины с сыром - настоящее объедение
Куриные маффины с сыром - настоящее объедение