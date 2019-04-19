Microsoft шокировала планшетом гигантских размеров: видео

Surface Hub 2S будет доступна в двух версиях – с экраном 50 и 85 дюймов

Surface Hub 2S впечатляет своими исполинскими размерами Фото: TechSpot

На пресс-конференции в Нью-Йорке Microsoft представила интерактивную сенсорную панель для корпоративного рынка Surface Hub 2S. Вообще устройство настолько необычное, что ему трудно даже подобрать точное название – его часто называют интерактивной доской, компьютером-моноблоком с сенсорным дисплеем и даже гигантским планшетом.

Surface Hub 2S будет доступна в двух версиях – с экраном 50 и 85 дюймов. Новинка стала на 40% и на 60% тоньше, чем оригинальный Surface Hub. 50-дюймовый мультитач-дисплей с разрешением 4K обладает самым высоким разрешением среди всех устройств в своем классе и обеспечивает на 50% более высокую производительность графики, чем предыдущее поколение.

Surface Hub 2S способен работать от дополнительной батареи, но всего 2 часа Фото: ITC

Устройство можно установить на стену с помощью специального крепления или использовать подставку с колесиками – оба аксессуара предлагаются по цене 249 и 1450 долларов соответственно. В корпус встраивается аккумулятор, который обеспечивает до 2 часов автономной работы за 1400 долларов.

Surface Hub 2S поступит в продажу по цене в 8999 долларов Фото: TechSpot

Surface Hub 2S от Microsoft будет продаваться в США с июня по цене 8999,99 долларов. По словам Microsoft, вскоре после этого появится доступ к дополнительным рынкам Surface Hub. 85-дюймовая версия Surface Hub 2S будет доступна немного позже для тестирования в начале 2020 года.

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Напомним, что ранее Microsoft внезапно выпустила улучшенный браузер Edge на основе Chromium. Также недавно Microsoft предрекала "смерть" компьютерам c Windows.

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