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Microsoft случайно рассекретила новую игровую приставку Xbox Series S

Сегодня, 17:05

Виноватой в плохом хранении секретов оказалась сама Microsoft, а обнаружил тайну один из покупателей в магазине видеоигр для Xbox

В ноябре 2020 года Microsoft выпустит игровую приставку нового поколения Xbox Series X, которая будет конкурировать с PlayStation 5 от Sony, чтобы устроить очередную гонку за первенство. Однако все это время Microsoft старалась тщательно скрывать факт существования еще одной игровой консоли – Xbox Series S под кодовым названием Lockhart. Последнюю случайно рассекретили до официального анонса, который должен был стать изюминкой очередной презентации Microsoft.

Виноватой в плохом хранении секретов оказалась сама Microsoft, а обнаружил неанонсированный проект компании один из покупателей в магазине видеоигр. Парень по имени Брэндон приобрел в маркете новый контроллер для своей старой консоли Xbox One. Открыв пакет, он заметил рекламную карточку с пробным кодом для Xbox Game Pass, на которой мелким шрифтом подтверждается существование Xbox Series S, сообщает Techspot.

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На пробной карточке, помимо информации о пробном периоде Xbox Game Pass, написано, следующее: "для Xbox Series X | S", – прокомментировал парень.

Это уже второй раз, когда компания случайно упомянула существование Xbox Series S в собственной продукции, выставленной на продажу. В прошлом месяце просочившиеся изображения нового контроллера показали, что "устройство совместимо с Xbox Series X | S". Вероятно, аксессуары попали в розничную продажу случайно и не должны были "светиться" перед официальным анонсом.

Xbox Series X и Xbox Series S
Xbox Series X и Xbox Series S
Фото: Digital Trends

Таким образом можно с уверенностью сказать, что Microsoft запускает не одну, а целых две консоли следующего поколения. Компания до сих пор официально не анонсировала Series S, но весьма вероятно, что это будет цифровая консоль без Blu-Ray привода, как у старшей модели. Также схема наименования совпадает с текущим поколением, где Xbox One X заменит Xbox Series X, а Xbox One S – Xbox Series S.

Напомним, что ранее Sony потеряла главный козырь PlayStation 5 и предала фанатов. Также летом Microsoft объявила о прекращении выпуска игровых приставок.

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Источник: The Verge
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