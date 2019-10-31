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Microsoft случайно выпустила ложное обновление для Windows 10

Пользователи Windows 10 Home и Pro получили ошибочное обновление, которое принесло лишнюю функцию Autopilot

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:07
Обновление случайно добавило бизнес-функцию Windows Autopilot
Обновление случайно добавило бизнес-функцию Windows Autopilot
Фото: Windows Central

На днях пользователи Windows 10 Home и Pro во всем мире начали получать дополнительное обновление, которое им не было предназначено. Microsoft ошибочно выпустила патч KB4523786 для домашних версий операционной системы вместо бизнес редакций. Это обновление включает несколько "улучшений качества" для устройств с Windows Autopilot.

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Microsoft, как известно, время от времени совершает ошибки, когда дело доходит до обновлений Windows 10: удаляет пользовательские файлы, принудительно внедряет ненужные или неработающие функции или ломает периферию. К счастью, очередное обновление скорее ложное, чем ошибочное, ведь оно просто приносит незначительные изменения в код Windows 10, и эти нововведения не вызывают никаких проблем.

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Что же представляет собой Windows Autopilot? Autopilot — это набор бизнес-ориентированных технологий, которые могут быстро развернуть и предварительно настроить (или сбросить) одновременно несколько устройств с Windows 10. Другими словами, это инструмент, разработанный для нужд бизнеса и ИТ-отделов для повышения эффективности и экономии времени.

Windows Autopilot
Windows Autopilot
Фото: Windows Central

Функция Autopilot не предназначена для рядовых пользователей и обычно не доступна для установки на Windows 10 Home и Pro. Таким образом, патч KB4523786, который включает в себя исправления и оптимизации для Autopilot, совершенно бесполезен для большинства пользователей "десятки".

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Microsoft уже осведомлена об этой проблеме и, похоже, уже исправила ее для тех, кто еще не загрузил KB4523786. В том случае, если вам "посчастливилось" установить это обновление – просто удалите его из истории "Центра обновления Windows".

Напомним, что ранее пользователей разгневало сентябрьское обновление, вызывавшее тормоза в Windows 10. В то же время Microsoft раскрыла грандиозные планы для Windows 10.

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Источник: TechSpot
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