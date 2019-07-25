Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Microsoft случайно выпустила секретный прототип Windows с "сюрпризом"

Опубликованная сборка Windows 10 была секретной сборкой с переделанным меню "Пуск"

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:35
Нововведение для Windows 10 восприняли негативно
Нововведение для Windows 10 восприняли негативно
Фото: Unsplash

Этой ночью Microsoft непреднамеренно опубликовала ранний прототип новой сборки Windows 10, которая предназначалась для внутреннего тестирования. В новой версии под номером 18947 пользователи нашли несколько радикальных изменений в операционной системе, которые оказались "секретными", но понравились не всем.

Смотрите также в сюжете о том, как Билл Гейтс готовил тайный план революции:

Главное заметное изменение — это переработанное меню "Пуск". Microsoft все никак не может найти новый подход к устаревшему, но привычному для многих элементу интерфейса. Вместо "живых" плиток Windows 10 получит статичные иконки с основными и установленными приложениями.

Microsoft все это время тайно готовила новое меню "Пуск"
Microsoft все это время тайно готовила новое меню "Пуск"
Фото: TechSpot

Выглядит это очень неказисто и местами топорно, но пока можно списать на то, что нововведение находится на очень ранней стадии разработки и к моменту релиза все может поменяться.

Пользователи, которые уже опробовали новый билд, отмечают, что хоть им и не нравились живые плитки, но новые большие иконки в меню "Пуск" выглядят еще хуже. Есть мнение, что подобное меню будет доступно не для всех, а только для особых сборок вроде Windows 10 LTSB или Windows Lite.

Напомним, что ранее Microsoft пообещала сделать Windows 10 "супер быстрым" через обновления. Также мы составляли полезные трюки для упрощения работы с Windows 10.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Apple срочно выпустила обновление для очень старых iPhone Microsoft готовится "захватить" macOS новым антивирусом Microsoft вложит миллиард долларов в революционный искусственный интеллект Портит все: обновление Windows 10 удаляет фотографии
Microsoft windows операционная система windows 10 обновление
Источник: TechSpot
Реклама

Новости партнеров

6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной
«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной
Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями
Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок

Популярные статьи

Сегодня, 09:00Food

Как приготовить идеальное песочное тесто

Вчера, 18:24Wellness

Лечение поджелудочной: лучшие народные средства

Вчера, 09:40Fun

Невеста в прозрачном платье повергла сеть в шок

23 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июляFun

23 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

23 июляFun

Студентка два года не мыла голову шампунем: как выглядят ее волосы сейчас

23 июляFun

Появился простой тест, определяющий самых умных людей

23 июляШоу-бизнес

"Сильно ошибся": Топалов удивил признанием о свадьбе в Италии

23 июляFun

Дом за один евро: в Швейцарии распродают недвижимость

23 июляWellness

Что делать, если защемило нерв: полезные советы

23 июляFun

Заметить крайне сложно: иллюзия на фото поставила сеть в тупик

23 июляFun

Разгадана тайна загадочного черноморского артефакта

22 июляШоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева появилась на публике в мини-шортах: фото

22 июляШоу-бизнес

Герцоги Сассекские в честь дня рождения принца Джорджа опубликовали милое фото

22 июляFun

Голодная чайка украла маленького пса породы чихуахуа

22 июляFun

22 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Новости партнеров

Самые красивые бегуньи мира
Самые красивые бегуньи мира
Как мужчины убивают своих жен
Как мужчины убивают своих жен
Сериал
Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал
Письмо родителям от директора школы
Письмо родителям от директора школы
Ученые выяснили, чем опасен недостаток витамина К
Ученые выяснили, чем опасен недостаток витамина К
Что делать, если укусила пчела: народные средства
Что делать, если укусила пчела: народные средства
Новый эксперимент - 40 ложек сахара в день и выводы
Новый эксперимент - 40 ложек сахара в день и выводы
Что и когда именно есть перед тренировкой
Что и когда именно есть перед тренировкой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь