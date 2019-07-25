Microsoft случайно выпустила секретный прототип Windows с "сюрпризом"

Опубликованная сборка Windows 10 была секретной сборкой с переделанным меню "Пуск"

Нововведение для Windows 10 восприняли негативно Фото: Unsplash

Этой ночью Microsoft непреднамеренно опубликовала ранний прототип новой сборки Windows 10, которая предназначалась для внутреннего тестирования. В новой версии под номером 18947 пользователи нашли несколько радикальных изменений в операционной системе, которые оказались "секретными", но понравились не всем.

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Главное заметное изменение — это переработанное меню "Пуск". Microsoft все никак не может найти новый подход к устаревшему, но привычному для многих элементу интерфейса. Вместо "живых" плиток Windows 10 получит статичные иконки с основными и установленными приложениями.

Microsoft все это время тайно готовила новое меню "Пуск" Фото: TechSpot

Выглядит это очень неказисто и местами топорно, но пока можно списать на то, что нововведение находится на очень ранней стадии разработки и к моменту релиза все может поменяться.

Пользователи, которые уже опробовали новый билд, отмечают, что хоть им и не нравились живые плитки, но новые большие иконки в меню "Пуск" выглядят еще хуже. Есть мнение, что подобное меню будет доступно не для всех, а только для особых сборок вроде Windows 10 LTSB или Windows Lite.

Напомним, что ранее Microsoft пообещала сделать Windows 10 "супер быстрым" через обновления. Также мы составляли полезные трюки для упрощения работы с Windows 10.

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