Microsoft сжалилась: Windows 7 получит еще одно бесплатное обновление

Новое обновление для Windows 7 исправит сбой с обоями, которые Microsoft "сломала" в этом месяце

Microsoft признала свою вину Фото: The Verge

Январь начался с печальной новости – Microsoft прекратила поддержку Windows 7 спустя 10 лет безоговорочного доминирования на рынке ПК. 14 января 2020 года "семерка" получила последнее обновление и Microsoft уверила, что в дальнейшем обновления выходить будут исключительно на платной основе для предприятий. Однако на выходных компания поменяла свое мнение и пообещала выпустить еще одно бесплатное обновление для Windows 7 даже после прекращения поддержки. Об этом сообщает The Verge.

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"Прощальное" обновление несло в себе неприятную ошибку – после его установки у многих пользователей начали пропадать обои рабочего стола Windows – фоновое изображение становилось просто черным. Виноватым оказался патч KB4534310. Отметим, что фоновые картинки слетали не у всех, а только у тех, кто использовал "растяжение" картинки под ширину рабочего стола. Эта ситуация поставила Microsoft перед выбором исправления элементарной ошибки, за которую клиенты теперь должны были бы заплатить, чтобы исправить ее.

После перезагрузки Windows 7 сбрасывает обои рабочего стола на черный фон Фото: Сегодня

Изначально Microsoft заявляла, что работает над исправлением для Windows 7, которое будет доступно только "для организаций, которые приобрели расширенные обновления безопасности для Windows 7 (ESU)". Гигант программного обеспечения в конце концов признал свою вину и пообещал выпустить экстренное исправление бесплатно для каждого компьютера под управлением Windows 7 и Windows Server 2008 R2 SP1. Патч выйдет в ближайшее время.

Напомним, что ранее Windows 7 начала запугивать пользователей страшными уведомлениями. Более того, Microsoft сделает использование Windows 7 невыносимым в 2020 году.

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