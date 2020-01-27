Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Microsoft сжалилась: Windows 7 получит еще одно бесплатное обновление

Новое обновление для Windows 7 исправит сбой с обоями, которые Microsoft "сломала" в этом месяце

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:16
Microsoft признала свою вину
Microsoft признала свою вину
Фото: The Verge

Январь начался с печальной новости – Microsoft прекратила поддержку Windows 7 спустя 10 лет безоговорочного доминирования на рынке ПК. 14 января 2020 года "семерка" получила последнее обновление и Microsoft уверила, что в дальнейшем обновления выходить будут исключительно на платной основе для предприятий. Однако на выходных компания поменяла свое мнение и пообещала выпустить еще одно бесплатное обновление для Windows 7 даже после прекращения поддержки. Об этом сообщает The Verge.

Читайте также:
Обнаружен способ продлить жизнь Windows 7

Смотрите также в сюжете о том, как обезопасить свой компьютер от хакеров:

"Прощальное" обновление несло в себе неприятную ошибку – после его установки у многих пользователей начали пропадать обои рабочего стола Windows – фоновое изображение становилось просто черным. Виноватым оказался патч KB4534310. Отметим, что фоновые картинки слетали не у всех, а только у тех, кто использовал "растяжение" картинки под ширину рабочего стола. Эта ситуация поставила Microsoft перед выбором исправления элементарной ошибки, за которую клиенты теперь должны были бы заплатить, чтобы исправить ее.

После перезагрузки Windows 7 сбрасывает обои рабочего стола на черный фон
После перезагрузки Windows 7 сбрасывает обои рабочего стола на черный фон
Фото: Сегодня

Изначально Microsoft заявляла, что работает над исправлением для Windows 7, которое будет доступно только "для организаций, которые приобрели расширенные обновления безопасности для Windows 7 (ESU)". Гигант программного обеспечения в конце концов признал свою вину и пообещал выпустить экстренное исправление бесплатно для каждого компьютера под управлением Windows 7 и Windows Server 2008 R2 SP1. Патч выйдет в ближайшее время.

Напомним, что ранее Windows 7 начала запугивать пользователей страшными уведомлениями. Более того, Microsoft сделает использование Windows 7 невыносимым в 2020 году.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Apple прекращает поддержку древней функции в macOS Назван самый дорогой бренд в мире: техногиганты доминируют Windows 10 начала меняться после закрытия Windows 7 Microsoft выпустила новый браузер: где скачать
ошибка Microsoft Windows 7 операционная система обновление
Источник: The Verge
Реклама

Новости партнеров

Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Ленивые вареники как в детском саду
Ленивые вареники как в детском саду
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 11:44Техно

Лучший выбор: ТОП-7 самых надежных автомобилей начала 2020 года

25 январяEvents

Поздравления с именинами Татьяны: лучшие пожелания, открытки и стихи в Татьянин день

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что ни в коем случае нельзя делать

25 январяEvents

Новолуние 25 января 2020: действенные ритуалы

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что действительно нужно делать в этот день

25 январяEvents

Поздравления с днем рождения Татьяны в прозе и стихах

25 январяEvents

Лучшие поздравления с Днем ангела Татьяны: красивые картинки и пожелания в прозе

25 январяEvents

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

25 январяEvents

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

24 январяТехно

Мольбы услышаны: Xiaomi внедрила долгожданную функцию

24 январяEvents

Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака: что принесет Китайский Новый год

24 январяШоу-бизнес

Участница "Голос країни 10" Василиса Старшова обратилась к Владимиру Зеленскому

24 январяEvents

Китайский Новый год: прикольные поздравления и яркие открытки

24 январяFun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

24 январяШоу-бизнес

Тина Кароль впервые рассказала о проблемах с наследством после смерти мужа

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат Граф - серьезный конкурент
Салат Граф - серьезный конкурент "селедке под шубой"
К праздничному столу и не только: Лаваш на сковороде с сыром
К праздничному столу и не только: Лаваш на сковороде с сыром
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
Медики назвали симптомы рака спинного мозга
Медики назвали симптомы рака спинного мозга
8 неприятностей, к которым приводит кесарево сечение
8 неприятностей, к которым приводит кесарево сечение
Похудение возможно и без физических упражнений
Похудение возможно и без физических упражнений
10 турецких актрис, которые покорят вас своей красотой
10 турецких актрис, которые покорят вас своей красотой