Microsoft тайно разрабатывает игровые приставки нового поколения

Игровые приставки выйдут раньше PlayStation 5 уже через два года

Xbox Next появится в 2020 году

Компания Microsoft сейчас активно работает над созданием сразу двух игровых приставок Xbox следующего поколения. Об этом сообщает The Verge, ссылаясь на издание Thurrott.

Следующий Xbox разрабатывается под кодовым именем Scarlett, и будет являться классической игровой приставкой в привычном понимании.

Xbox One X – самая мощная игровая приставка текущего поколения Microsoft.com

Куда больший интерес представляет более дешевая версия Xbox, которая будет использовать технологии поточного стриминга видеоигр при помощи облачного сервиса XCloud.

Более дешевая модель Xbox будет обладать скромным "железом" по меркам игровой приставки. Встроенный процессор будет обрабатывать лишь ввод данных с контроллера, операционную систему и несложную физику в играх, а расчет графики и поведение искусственного интеллекта будет отвечать удаленный сервер.

Один из концептов Xbox Next xbox-one-experts.com

Параллельно с Xbox Next, Microsoft активно работает над разработкой большой сети дата-центров для сервиса XCloud по всему миру, которые обеспечат необходимую мощность и скорость передачи данных.

Ожидается, что обе версии игровых консолей выйдут на рынок в 2020 году – на год раньше запланированной PlayStation 5 от Sony.

Напомним, что ранее Microsoft показали прототип "древней" игровой приставки.