Microsoft выпустила клавиатуру с двумя новыми клавишами: фото
Вместо обещанной одной клавиши Microsoft внедрила сразу две – смайлик и Office
В июне этого года Microsoft предложила добавить новые клавиши к стандартной 101-клавишной клавиатуре, чтобы расширить ее функционал с современными требованиями. Теперь спустя несколько месяцев новая клавиатура с требованиями Microsoft была создана. Изначально компания намеревалась внедрить одну кнопку, но в итоге их стало две: смайлик и Office.
Смотрите также в сюжете о том, как обезопасить свой компьютер от хакеров:
Новые клавиши заменят неиспользуемый правый Windows. Первыми клавиатурами с измененной раскладкой стали модели с Bluetooth соединением и тонким профилем, идеально подходящими для мобильных устройств и тонких ноутбуков. Также есть проводная версия с эргономической поверхностью.
Читайте также:Microsoft придумала новый способ переустановки Windows
Клавиша Office запускает приложение Microsoft Office для Windows 10, откуда пользователи могут получить доступ к программному обеспечению компании. Специальные комбинации этой клавиши выполняют роль ярлыка для запуска отдельных приложений офисного пакета: нажатие кнопки Office вместе с O, T, W, X, P, D, N, Y и L приведет к запуску Outlook, команд, Word, Excel, Powerpoint и прочее.
Еще одна новая клавиша ключ – смайлики ("эмодзи"), которые становятся все более популярными при общении в мессенджерах. Хотя пользователи не могут назначать определенные эмодзи или ярлыки для этой кнопки, она откроет список с выбором смайликов в Windows 10.
Клавиатуры появятся в продаже 15 октября. Эргономичная версия, которая включает тканевый упор для рук, обойдется покупателям в 59,99 долларов, а меньшая клавиатура с Bluetooth 5.0 и встроенной батареей- 49,99 долларов.
Читайте также:Windows 10 получил полезное улучшение: что добавили
Неизвестно, станет ли подобное нововведение мировым стандартом, чтобы другие производители начали внедрять новые клавиши в свои модели клавиатур.
Напомним, что ранее Windows 10 научили звонить на смартфоны c Android. В то же время Microsoft показала Windows 10X с "Пуском" без плиток.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.