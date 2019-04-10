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Microsoft выпустила новый браузер Edge для всех

Edge на основе Chromium является "голым" браузером без поддержки плагинов и сервисов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:35
Новый Edge уже можно скачать на официальном сайте Microsoft
Новый Edge уже можно скачать на официальном сайте Microsoft
Фото: Pixabay

В декабре 2018 года Microsoft объявила о планах "капитального ремонта" своего браузера Edge. Софтверный гигант обещал перевести свое детище на проект с открытым исходным кодом Chromium, на котором работает Chrome и Opera. Теперь после тестового периода каждый пользователь Windows 10 может скачать браузер Edge на движке Chromium. Стоит также отметить, что продукт все еще находится на стадии бета-версии и может работать с ошибками.

Браузер Edge на движке Chromium
Браузер Edge на движке Chromium
Фото: Сегодня

По замыслу Microsoft, новый проект направлен на создание лучшей веб-совместимости для клиентов и меньшую фрагментацию для веб-разработчиков. Экспериментальная версия браузера вышла в прошлом месяце, а теперь доступна для пользователей предварительной оценки Windows.

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Edge на основе Chromium является "голым" браузером без дополнений и сервисов, поскольку для стабильной работы в режиме бета-версии он должен быть максимально легковесным. Так Microsoft лишила Edge магазина приложений, режима инкогнито, геолокацию, уведомления, блокировку рекламы, переводчик онлайн и прочие полезные опции.

Список отключенных опций в Edge

Согласно NetMarketShare, доля рынка браузера Edge в настоящее время составляет всего 4,4%. Для сравнения, Chrome удалось захватить 65,5% рынка. Следующим ближайшим конкурентом является Internet Explorer – всего 9,83%, причем от него Microsoft отказалась еще 4 года назад.

Новый Edge уже можно скачать на официальном сайте. Он пока что совместим только с Windows 10. Позднее появятся версии для Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 и macOS.

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Источник: TechSpot
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