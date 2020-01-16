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Microsoft выпустила новый браузер: где скачать

Edge на базе Chromium доступен для Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 и даже для macOS

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:44
Edge на базе Chromium доступен для всех и бесплатно
Edge на базе Chromium доступен для всех и бесплатно
Фото: Windows Central

Спустя почти год после анонса Microsoft выпустила полноценную публичную версию своего браузера Edge на базе Chromium. На этом же движке работает популярный Google Chrome. На 16 января 2020 года Edge на базе Chromium выпущен для Windows 8.1, Windows 10, macOS и даже мобильных iOS и Android.

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Не забыла Microsoft и про устаревшую Windows 7, поддержку которой Microsoft прекратила вчера. Более того, компания запланировала версию под процессоры ARM64, но выйдет она не скоро. В следующем большом обновлении для Windows 10 этот браузер заменит классический Edge, который пользуется слабой популярностью. Скачать Edge можно по этой ссылке.

Новый браузер Edge от Microsoft
Новый браузер Edge от Microsoft
Фото: Zdnet

Визуально браузер очень схож с Google Chrome: те же привычные элементы интерфейса, кнопки, расположение меню, закладок и прочего. На это и была сделана ставка, чтобы пользователям было легче адаптироваться в привычном окружении.

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Однако Edge оснащен различными механизмами для повышения приватности в сети. Это, к примеру, система блокировки треккеров отслеживания. Есть синхронизация данных между устройствами, а также поддержка Dolby Atmos и Dolby Vision. Кроме того, заявлено, что браузер оптимизирован для Windows 10 и поддерживает потоковую передачу видео с Netflix в разрешении 4К.

Новый Edge очень похож на Chrome
Новый Edge очень похож на Chrome
Фото: Сегодня

Из других особенностей отметим встроенную поддержку Internet Explorer, а также функции для улучшения продуктивности работы. К примеру, это "Коллекции", которые упрощают сбор, организацию и совместное использование контента из сети, а также сервис Microsoft News. Из мелочей отметим получение наград за использование фирменного поисковика Bing. Их затем можно обменять на подарочные карты. Все это, как ожидается, должно улучшить ситуацию на рынке браузеров и позволить Microsoft нарастить долю.

Edge

Для тех, кто желает установить Edge на базе Chromium, могут возникнуть трудности – инсталлятор не будет устанавливать браузер, пока Windows 10 не получит свежие январские обновления (Cumulative Update for Windows 10 2020-01).

Эта ошибка означает, что нужно обновить Windows 10
Эта ошибка означает, что нужно обновить Windows 10
Фото: Сегодня

Напомним, что ранее браузер Safari для macOS "украл" возможности Chrome. А перед самым публичным выходом Microsoft поменяла логотип браузера Edge на более стильный.

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Источник: Zdnet
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