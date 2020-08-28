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Microsoft Word обрел способность молниеносно набирать текст

Сегодня, 09:05

Работа с документами в Microsoft Word возрастет в десятки раз благодаря функции преобразования голоса в текст

Несмотря на то, что Microsoft Word и так обладает богатым функционалом для обработки текста, в нем все же не хватало встроенного инструмента для транскрипции, который помогал бы быстро преобразовывать голосовые записи в текст. Такая возможность отныне появилась, хотя и в ограниченной форме, поскольку изначально она поддерживает только один язык и доступна исключительно пользователям Office 365 в Интернете, сообщает официальный сайт Microsoft.

Если вам приходится много работать с документами, то расшифровка голосовых записей может стать бесценным инструментом, позволяющим сэкономить время, поскольку текст в таком случае набирается буквально молниеносно, или уловить важные детали, которые были случайно упущены из виду в первый раз.

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Веб-приложение, в котором изначально доступна функция Transcribe, использует искусственный интеллект компании Azure Cognitive Services для записи и преобразования голоса в текст в реальном времени. Также новая функция работает с аудио- и видеофайлами, загруженными через браузер компьютера.

Функция Transcribe в Office 365

По сравнению с другими службами транскрипции, такими как Otter.ai или Google Live Caption, транскрипция Microsoft довольно ограничена с точки зрения функциональности и доступности, поскольку на данный момент поддерживает только английский язык и требует использования браузеров Microsoft Edge или Chrome для работы. Microsoft позже планирует добавить эту функцию в мобильные версии Office в конце этого года.

Онлайновая версия Microsoft Word позволяет набирать текст голосом неограниченное время. Однако если пользователь захочет преобразовать заранее записанный голос из файлов в формате MP3, WAV, M4A или MP4, то в этом случае ограничение составит 5 часов, а объем файла не должен превышать 200 МБ. На данный момент эта функция является приятным подарком для клиентов Office 365, и ее включение в пакет Microsoft для повышения производительности, вероятно, приведет к широкому распространению в организациях по всему миру.

Напомним, что ранее Microsoft дарил пользователям Windows 10 бесплатный Office. Также ранее был найден способ получить Microsoft Word бесплатно.

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Источник: Microsoft
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