Microsoft Word обрел способность молниеносно набирать текст

Работа с документами в Microsoft Word возрастет в десятки раз благодаря функции преобразования голоса в текст

Несмотря на то, что Microsoft Word и так обладает богатым функционалом для обработки текста, в нем все же не хватало встроенного инструмента для транскрипции, который помогал бы быстро преобразовывать голосовые записи в текст. Такая возможность отныне появилась, хотя и в ограниченной форме, поскольку изначально она поддерживает только один язык и доступна исключительно пользователям Office 365 в Интернете, сообщает официальный сайт Microsoft.

Если вам приходится много работать с документами, то расшифровка голосовых записей может стать бесценным инструментом, позволяющим сэкономить время, поскольку текст в таком случае набирается буквально молниеносно, или уловить важные детали, которые были случайно упущены из виду в первый раз.

Смотрите также в сюжете о том, как в Украине отказываются от бумажного документооборота:

Веб-приложение, в котором изначально доступна функция Transcribe, использует искусственный интеллект компании Azure Cognitive Services для записи и преобразования голоса в текст в реальном времени. Также новая функция работает с аудио- и видеофайлами, загруженными через браузер компьютера.

Функция Transcribe в Office 365

По сравнению с другими службами транскрипции, такими как Otter.ai или Google Live Caption, транскрипция Microsoft довольно ограничена с точки зрения функциональности и доступности, поскольку на данный момент поддерживает только английский язык и требует использования браузеров Microsoft Edge или Chrome для работы. Microsoft позже планирует добавить эту функцию в мобильные версии Office в конце этого года.

Онлайновая версия Microsoft Word позволяет набирать текст голосом неограниченное время. Однако если пользователь захочет преобразовать заранее записанный голос из файлов в формате MP3, WAV, M4A или MP4, то в этом случае ограничение составит 5 часов, а объем файла не должен превышать 200 МБ. На данный момент эта функция является приятным подарком для клиентов Office 365, и ее включение в пакет Microsoft для повышения производительности, вероятно, приведет к широкому распространению в организациях по всему миру.

Напомним, что ранее Microsoft дарил пользователям Windows 10 бесплатный Office. Также ранее был найден способ получить Microsoft Word бесплатно.

Рекомендуем также посмотреть остросюжетный триллер режиссера Грега МакЛина "Эксперимент "Офис" в онлайн-кинотеатре OLL.TV.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться