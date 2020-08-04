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Microsoft xCloud официально представлен – Android получит игры от Xbox

Сегодня, 17:54

Потоковый игровой сервис Microsoft xCloud будет запущен 15 сентября на Android

Microsoft запустит свой потоковый игровой сервис, известный как Project xCloud, 15 сентября 2020 года исключительно на устройствах Android. Project xCloud, который известен как "убийца" Google Stadia, будет поставляться в рамках подписки Xbox Game Pass Ultimate по цене 14,99 долларов в месяц (417 гривен). Сервис обещает пользователям более 100 игр от игровой приставки Xbox One, в которые можно поиграть на планшетах и ​​смартфонах Android. Изначально игровой сервис будет ограничен платформой Android – пользователям iPhone и iPad придется подождать. Об этом сообщает The Verge.

Под каждую игру адаптирован сенсорный интерфейс таким образом, чтобы можно было комфортно играть на экране. Тем не менее Microsoft показывает работу платформы в связке с контроллером Xbox One или аксессуарами от сторонних производителей, вроде Razer, PowerA, 8BitDo и Nacon, ведь речь идет о возможности запускать на мобильных устройствах полноценные консольные проекты. Поддерживается даже DualShock 4 от Sony.

Текущие подписчики Xbox Game Pass Ultimate просто получат в сентябре возможность играть по облаку, достаточно будет скачать приложение на смартфон из Google Play. Новичкам же предложат оформить подписку на сервис.

Смотрите также в сюжете о том, как обогатиться, играя в компьютерные игры:

Также стал известен список из первых 36 игр Project xCloud, в которые можно будет играть на Android:

  1. Ark: Survival Evolved
  2. Bleeding Edge
  3. Costume Quest 2
  4. Crackdown 3 (campaign)
  5. Destiny 2
  6. F1 2019
  7. Forza Horizon 4
  8. Gears of War: Ultimate Edition
  9. Gears of War 4
  10. Gears 5 Ultimate Edition
  11. Grounded
  12. Halo 5: Guardians
  13. Halo Wars: Definitive Edition
  14. Halo Wars 2
  15. Halo: The Master Chief Collection
  16. Halo: Spartan Assault
  17. Hellblade: Senua’s Sacrifice
  18. Killer Instinct Definitive Edition
  19. Max: The Curse of Brotherhood
  20. Minecraft Dungeons
  21. The Outer Worlds
  22. Ori and the Blind Forest: Definitive Edition
  23. Ori and the Will of the Wisps
  24. Quantum Break
  25. ReCore: Definitive Edition
  26. Ryse: Son of Rome
  27. Sea of Thieves: Anniversary Edition
  28. State of Decay 2: Juggernaut Edition
  29. Sunset Overdrive
  30. Super Lucky’s Tale
  31. Tell Me Why
  32. The Bard’s Tale Trilogy
  33. Wasteland 2: Director’s Cut
  34. Wasteland 3
  35. Wasteland Remastered
  36. Yakuza Kiwami 2

Microsoft xCloud
Microsoft xCloud
Фото: The Verge

"Мы стремимся масштабировать облачные игры с помощью Xbox Game Pass, которые будут доступны на всех устройствах. Однако на момент старта iOS не будет поддерживаться", – заявили Microsoft. Отсутствие поддержки iOS при запуске немного разочарует владельцев iPhone и iPad. Microsoft точно не объясняет, какие политики Apple запрещают запуск xCloud на iOS, но сервис Google Stadia также недоступен на iPhone или iPad. По слухам, это ограничение связано с политикой Apple App Store по отношению к подобным сервисам, ведь они составляют конкуренцию Apple Arcade.

Microsoft xCloud
Microsoft xCloud
Фото: The Verge

На момент старта облачная платформа дебютирует в составе Xbox Game Pass Ultimate на территории 22 стран. Это Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Испания, Южная Корея, Швеция, Швейцария, Великобритания и США. Украины в списке нет, но Microsoft обещает расширять охват. Однако учитывая тот факт, что в Украине официально даже Xbox не представлен, вряд ли стоит надеяться на доступность сервиса в нашей стране.

Напомним, что ранее Samsung Galaxy Note 20 Ultra предписывали возможность запускать игр от приставок Xbox. Также в прошлом месяце Microsoft прекратила выпуск игровых приставок.

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Источник: The Verge
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