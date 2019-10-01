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Миллионы загрузок: названа самая популярная игра на Android

Игру Mario Kart Tour загрузили более 10 миллионов раз за первые сутки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:04
Mario Kart Tour уже доступна в AppStore и Google Play бесплатно
Mario Kart Tour уже доступна в AppStore и Google Play бесплатно
Фото: Gametech

На прошлой неделе на Android и iOS вышла долгожданная игра от Nintendo – Mario Kart Tour. Видеоигра стартовала просто с ошеломительным успехом, выборов себе первое место в рейтинге самых популярных игр – Mario Kart Tour загрузили более 10 миллионов раз за первые сутки.

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Об успехах новой условно-бесплатной игры рассказал портал Apptopia. Как показывает статистика, Mario Kart Tour обошла по популярности все остальные игры компании на мобильных платформах. Для сравнения, Pokemon Go скачали за день 6,7 млн раз, а Super Mario Run — 4,7 млн раз. Мобильный хит Clash Royale в свой первый день привлек около полутора миллионов пользователей.

Рейтинг популярности игр в первый день выхода
Рейтинг популярности игр в первый день выхода
Фото: 3dnews

Mario Kart Tour доступна в AppStore и Google Play бесплатно, но с всеобъемлющим донатом. Также поиграть просто так не получится – без аккаунта Nintendo в игру не пускают, благо создать профиль можно бесплатно.

Количество инсталляций в первый день выхода
Количество инсталляций в первый день выхода
Фото: 3dnews

Сама игра представляет собой мобильный порт самых популярных аркадных гонок на картингах с участием знаментых игровых персонажей вселенной Nintendo: братья Марио, Боузер, принцесса Пич и другие. В Mario Kart Tour важно не только приехать первым, но и уметь входить в дрифт, активно использовать ловушки и оружие против других участников заезда, а также собирать бонусы на трассе. Сетевой игры нет – игроки борются только с искусственным интеллектом за право занять первое место.

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Источник: 3dnews
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