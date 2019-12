Minacraft и Fortnite: названы ТОП-10 самых влиятельных игр десятилетия

Десять игр, сформировавших оказавших важное влияние на игровую индустрию с 2010 по 2020 годы

Игры, сформировавшие уходящую декаду Фото: The Washington Post

За последние десять лет игры хоть и не сделали такого резкого скачка, как это было в 2000-х, но среди них было немало важных проектов, оказавших влияние на уходящее десятилетие. Ресурс The Washington Post составил список из ТОП-10 самых важных и влиятельных игр в период с 2010 по 2020 годы.

В начале 2000-х видеоигры оттачивали свою способность рассказывать истории и строить миры в трехмерном пространстве. Но за последнее десятилетие разработчики бросили все силы на улучшение графической составляющей, внедрении беспощадной монетизации, активизации игр-сервисов, усилении интеграции с социальными сетями, появились новые жанры (Battle Royale), расширены возможности открытых миров, появились первые проекты в виртуальной и дополненной реальности, а закрепляет все – технология RTX и поддержка разрешения 4K.

Основываясь не вышеизложенном опыте, критики составили список из ТОП-10 видеоигр, которые являются самыми важными представителями игровой индустрии, сформировавшие уходящую декаду.

Amnesia: The Dark Descent (предложила уникальный игровой опыт)

Minecraft (показала, что игры помогают развивать творческий подход)

Dark Souls (вернула игроков в эпоху хардкора)

The Elder Scrolls V Skyrim (за вклад в моддинг)

Candy Crush Saga (пример идеальной казуальной игры)

The Walking Dead: Season One (вернула интерес к квестам)

Destiny (показала преимущества сервисной модели поддержки игры)

The Witcher 3: Wild Hunt (задала новые стандарты наполнения открытого мира)

Pokemon Go (из-за дополнительной реальности)

Fortnite (уникальный подход к монетизации на примере популярного жанра Battle Royale)

The Washington Post также отметил Overwatch за разнообразие рас и Horizon: Zero Dawn за женщину в главной роли. Игры Red Dead Redemption 2 и Legend of Zelda: Breath of the Wild также оказали огромное влияние на индустрию, но проявится оно только через годы.

