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Mini Cooper EV поступит в продажу по предельно низкой цене

Электромобиль Mini Cooper EV появится в продаже в марте 2020 года по цене в 29 900 долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:32
Mini Cooper EV способен проехать до 235 километров при полной зарядке
Mini Cooper EV способен проехать до 235 километров при полной зарядке
Фото: Engadget

Автопроизводитель BMW, который владеет британской маркой Mini, объявил, что первый электромобиль этого бренда Mini Cooper EV будет одним из самых доступных. Весной этого года Mini Cooper EV был представлен по цене 35 тысяч долларов, но на днях компания объявила дату выхода электромобиля и новый сниженный ценник. Таким образом, модель EV поступит в продажу в марте 2020 года уже по цене в 29 900 долларов.

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Несмотря на то, что после уплаты налогов стоимость Mini Cooper EV перевалит за 30 тысяч долларов, учитывая льготы на владение электромобилями в некоторых штатах, BMW предполагает, что покупатели смогут приобрести электромобиль всего за 17 900 долларов, что делает эту модель одну из самых доступных в мире.

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Электрическая модель Mini способна проехать около 235 километров при полной зарядке, развивать скорость до 149 км/ч, а также разгоняться до 100 км/ч всего за 6,9 секунд. Силовая установка выдает мощность в 181 лошадиную силу, поэтому Mini Cooper EV может даже посоревноваться со своими аналогами с ДВС.

Mini Cooper EV
Mini Cooper EV
Фото: Engadget

Батарея "Мини" заряжается до 100% емкости всего за 4 часа при помощи обычной домашней зарядки переменного тока 220В. При этом 80% заряда восполняется всего за 35 минут, но при помощи специальных зарядных станций SAE Combo.

Mini Cooper EV включает в себя 6,5-дюймовый дисплей со стандартной навигационной системой, совместимость с Apple CarPlay, подогревом передних сидений, помощником водителя, камерой заднего вида и бесключевой доступ. Также будут доступны две версии премиум, но и цена и комплектация пока не разглашается.

Напомним, что ранее компания Илона Маска заявила, что кроссовер Tesla Model Y выпустят на полгода раньше срока. Также есть неприятный сюрприз для тех, кто хотел приобрести себе электрокар, ведь Tesla взвинтит цены на электромобили.

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Источник: Engadget
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