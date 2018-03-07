Мир на пороге четвертой индустриальной революции: какие профессии будут у сегодняшних первоклассников

Сегодня, 11:45

Полагается, что роботы возьмут на себя рутинные элементы работы, освободив для людей время на выполнение более творческих производственных задач

Перед школьниками выступила первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед. Фото: pixabay
Перед школьниками выступила первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед. Фото: pixabay

К моменту, когда сегодняшние первоклассники закончат школу, появится около двух миллионов рабочих мест в сфере технологий, математики и архитектуры. К тому же, это будут профессии, которых сейчас еще не существует. Такие прогнозы экспертов прозвучали на двухдневной конференции под эгидой международной школы ООН.

Примечательно, что ранее сообщалось, что к 2030 году роботы заменят 800 млн человек.

В конференции ООН принимали участие старшеклассники из Бельгии, Германии, Китая и Японии, передает work.ua.

Во время конференции перед школьниками выступила первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед. По ее словам, мир находится на пороге четвертой индустриальной революции:

"Стремительный технологический прогресс глубоко меняет все вокруг — и то, как мы живем, как работаем и взаимодействуем. В новую эру социальных сетей и цифровых технологий мы все переживаем революционные изменения в том, как мы общаемся и связываемся друг с другом", – рассказала она.

По официальным данным ООН в конце 2017 года в мире насчитывалось 2,41 млрд пользователей соцсетей. И эта цифра растет.

Участники конференции также обсудили появление "умных машин", которые способны решать узкие задачи в пределах заданных условий гораздо быстрее людей. Так, полагается, что роботы возьмут на себя рутинные элементы работы, освободив для людей время на выполнение более творческих производственных задач.

К слову, в своем недавнем докладе Генеральный секретарь ООН привел интересные цифры. Он заявил, что в ближайшем будущем от 10% до 80% видов работ во всем мире будут выполнять роботы. И эти изменения вступают в силу уже сейчас. Так, в период за 2014-2016 гг. компания "Амазон" увеличила количество задействованных на ее складах роботов с 1 400 до 45 тысяч.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, какие изменения произойдут с человеком до 2030 года. К 2026 году одно место в совете директоров каждой компании будет принадлежать машине с искусственным интеллектом.

Тем временем, появился метод похудения с помощью новейших технологий:
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