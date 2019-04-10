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Мир не будет прежним: Microsoft разрушила миф о флешках

В Windows 10 появилась функция "Быстрого удаления", которая не требует безопасного извлечения флешек

Евгений Опанасенко
Сегодня, 06:41
Выдергивать флешку отныне можно в любое время
Выдергивать флешку отныне можно в любое время
Фото: Pixabay

На операционных системах Windows рекомендуется извлекать USB-накопители безопасным способом. Пользователей обычно пугали тем, что если извлечь флешки или внешние жесткие диски быстро, то можно повредить накопитель либо получить высокий риск потери данных на нем. Microsoft официально заявила, что начиная с версии 1809 флешки в Windows 10 можно отсоединять без нажатия кнопки "безопасное извлечение" благодаря появлению новой функции "быстрого удаления".

Политика по умолчанию для Windows 10 заключается в использовании параметра "Повышенная производительность", при котором операционная система может кэшировать операции записи на внешнее устройство, увеличивая скорость передачи данных. Использование "Безопасное извлечение устройства" обеспечивало завершение всех кэшированных операций, защищая данные при извлечении диска – вот и весь секрет этой операции.

"Быстрое удаление" флешек теперь стоит по умолчанию в Windows 10

 В Windows 10 теперь появилось два режима работы со съемными накопителями: "Быстрое удаление" и "Оптимальная производительность". Начиная с версии 1809 в Windows 10 предпочтительным считается именно первый вариант, если иное не было определено пользователем.

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Стоит отметить, что данное изменение ведет к снижению скорости записи информации на носитель, поскольку в режиме "быстрого удаления" операционная система не использует процедуру кэширования. Под кэшированием понимается задействование высокопроизводительного промежуточного буфера (временного хранилища), информация, помещенная в который может быть запрошена с наибольшей вероятностью.

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Напомним, что ранее Skype превзошел мессенджер от Apple новой функцией. А на днях ошибка в Windows 10 вызвала панику у пользователей.

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Источник: TechSpot
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