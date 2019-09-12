MIUI 11: опубликованы фото новой прошивки Xiaomi

"Слитые" изображения с закрытого бета-теста позволяют оценить дизайн интерфейса MIUI 11

Xiaomi выпустит публичную бета-версию MIUI 11 24 сентября Фото: Unsplash

Прошивка MIUI 11 сейчас активно разрабатывается Xiaomi. На днях энтузиасты сайта XDA-Developers раздобыли первые скриншоты этой прошивки с закрытого бета-теста. "Слитые" изображения позволяют увидеть новый пользовательский интерфейс MIUI 11, который вскоре будет доступен всем пользователям актуальных смартфонов Xiaomi.

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Дизайн интерфейса MIUI 11 стал более легким, а фирменные приложения, как и прежде, выполнены в общем стиле. Редизайну подвержены иконки и значки, ставшие более яркими и разнообразными. Появились дополнительные настройки кастомизации, новые функции режима Always On, при котором на выключенном экране отображается дата, время и уведомления. Кроме того, в некоторых приложениях доступна тёмная тема оформления и настройки акцентного цвета.

MIUI 11 Фото: XDA

Судя по скриншотам, в оболочке также реализована поддержка беспроводной передачи файлов между устройствами. Эту технологию Xiaomi разработала совместно с Oppo и Vivo.

MIUI 11 Фото: XDA

Публичная бета-версия для владельцев некоторых моделей смартфонов Xiaomi будет доступна 24 сентября. Дата выхода полноценной глобальной версии MIUI 11 пока не объявлена.

MIUI 11 Фото: XDA

Напомним, что ранее был определен самый популярный смартфон 2019 года, и это оказался вовсе не Xiaomi. Также днями Android 10 стал доступен для смартфонов Xiaomi, мы составили список поддерживаемых моделей.

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