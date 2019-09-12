MIUI 11: опубликованы фото новой прошивки Xiaomi
"Слитые" изображения с закрытого бета-теста позволяют оценить дизайн интерфейса MIUI 11
Прошивка MIUI 11 сейчас активно разрабатывается Xiaomi. На днях энтузиасты сайта XDA-Developers раздобыли первые скриншоты этой прошивки с закрытого бета-теста. "Слитые" изображения позволяют увидеть новый пользовательский интерфейс MIUI 11, который вскоре будет доступен всем пользователям актуальных смартфонов Xiaomi.
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Дизайн интерфейса MIUI 11 стал более легким, а фирменные приложения, как и прежде, выполнены в общем стиле. Редизайну подвержены иконки и значки, ставшие более яркими и разнообразными. Появились дополнительные настройки кастомизации, новые функции режима Always On, при котором на выключенном экране отображается дата, время и уведомления. Кроме того, в некоторых приложениях доступна тёмная тема оформления и настройки акцентного цвета.
Судя по скриншотам, в оболочке также реализована поддержка беспроводной передачи файлов между устройствами. Эту технологию Xiaomi разработала совместно с Oppo и Vivo.
Публичная бета-версия для владельцев некоторых моделей смартфонов Xiaomi будет доступна 24 сентября. Дата выхода полноценной глобальной версии MIUI 11 пока не объявлена.
Напомним, что ранее был определен самый популярный смартфон 2019 года, и это оказался вовсе не Xiaomi. Также днями Android 10 стал доступен для смартфонов Xiaomi, мы составили список поддерживаемых моделей.
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