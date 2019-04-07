Мобильная игра The Elder Scrolls: Blades стала доступна всем
The Elder Scrolls: Blades все еще находится в раннем доступе, но зато в ней доступны все основные игровые механики
На прошлой неделе Bethesda выпустила мобильную игру – The Elder Scrolls: Blades. Пробный клиент игры "весил" всего 80 МБ c одним крохотным уровнем для поверхностного оценивания. Сегодня игровая студия выпустила полноценную бета-версию игры Elder Scrolls для мобильных устройств.
Игра все еще находится в раннем доступе, но зато для исследований доступен большой игровой мир, в который может поиграть любой желающий. Ранний доступ означает, что игра еще полностью не готова и в игре могут встречаться разного рода ошибки и слабая оптимизация.
Для того, чтобы поиграть, потребуется скачать раннюю версию The Elder Scrolls: Blades для Android или iOS, а также вам понадобится учетная запись Bethesda – ее можно создать прямо во время первого входа в игру.
С момента первого запуска мобильная игра получила массу улучшений по графике и в некоторых моментах игрового процесса. Сейчас в игре есть полноценная боевая система, сюжетная завязка и доступный для исследования игровой мир с врагами, лутом и квестами. После короткого вступительного пролога необходимо выбрать себе персонажа — у каждой расы незначительные бонусы к определенным характеристикам, которые отличаются от оригинальной Skyrim.
Отличительная особенность The Elder Scrolls: Blades заключается в моментальной смене ориентации экрана с вертикальной на горизонтальную прямо во время игрового процесса, что позволяет переориентироваться с управления одной рукой, где передвижение осуществляется тапом по экрану, на виртуальные стики, как в шутерах со свободной камерой и передвижением.
Конечно, в угоду мобильным особенностям геймплей претерпел кардинальные упрощения не только по части управления, но и игрового процесса в целом. К примеру, в The Elder Scrolls: Blades все тесно завязано на внутриигровые транзакции (донат) в виде кристаллов и сундуков, которые можно приобрести за реальные деньги, когда игра выйдет в полноценный доступ. Открытие сундуков происходит не сразу, а спустя определенное время, а сократить время ожидания можно заплатив кристаллами.
Боевка и игровой процесс напоминают Infinity Blade с той разницей, что по мере прохождения встречается больше диалогов. Все интерактивные элементы и лут подсвечиваются для удобного поиска – аркадно, но для мобильной версии простительно.
В целом мобильная версия Elder Scrolls, как минимум, заслуживает того, чтобы ее попробовать. Однако работает она далеко не на всех мобильных устройствах, поскольку довольно требовательна к аппаратной мощности. Поэтому оценить ее смогут обладатели только флагманских устройств на Android или актуальных iPhone и iPad.
Список поддерживаемых смартфонов и планшетов The Elder Scrolls: Blades:
- iPhone SE и более поздние (кроме iPhone 6)
- iPad Pro
- iPad Mini 4 and 5
- iPad Air 2 and 3
- Samsung Galaxy S8/S8+
- Samsung Galaxy S9/S9+
- Samsung Galaxy S10/S10+
- Samsung Galaxy Note 8
- Samsung Galaxy Note 9
- Google Pixel 2/2XL
- Google Pixel 3/3XL
- OnePlus 5 и более поздние
- Moto Z2 и более поздние
- Essential Phone
- HTC U11/U11+
- HTC U12+
- LG V30
- LG G7 One
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi Mix 2
- Xperia XZ Premium
- Xperia XZ1
- Razer Phone
- ZTE Nubia Z17
- Nokia 8
- Sharp Aquos R
- Asus ZenFone 4 Pro
- Huawei P20/P30 Pro
- Huawei Mate 20 Pro
- OnePlus 6T
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