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Мобильная игра The Elder Scrolls: Blades стала доступна всем

The Elder Scrolls: Blades все еще находится в раннем доступе, но зато в ней доступны все основные игровые механики

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:25
The Elder Scrolls: Blades занимает 871 МБ на мобильных устройствах
The Elder Scrolls: Blades занимает 871 МБ на мобильных устройствах
Фото: Gametech

На прошлой неделе Bethesda выпустила мобильную игру – The Elder Scrolls: Blades. Пробный клиент игры "весил" всего 80 МБ c одним крохотным уровнем для поверхностного оценивания. Сегодня игровая студия выпустила полноценную бета-версию игры Elder Scrolls для мобильных устройств.

Игра все еще находится в раннем доступе, но зато для исследований доступен большой игровой мир, в который может поиграть любой желающий. Ранний доступ означает, что игра еще полностью не готова и в игре могут встречаться разного рода ошибки и слабая оптимизация.

The Elder Scrolls: Blades в вертикальном режиме игры (на iPad)
The Elder Scrolls: Blades в вертикальном режиме игры (на iPad)
Фото: Сегодня

Для того, чтобы поиграть, потребуется скачать раннюю версию The Elder Scrolls: Blades для Android или iOS, а также вам понадобится учетная запись Bethesda – ее можно создать прямо во время первого входа в игру.

The Elder Scrolls Blades стартовый экран – игра дополнительно потребует 871 МБ места на внутреннем накопителе
The Elder Scrolls Blades стартовый экран – игра дополнительно потребует 871 МБ места на внутреннем накопителе
Фото: Сегодня

С момента первого запуска мобильная игра получила массу улучшений по графике и в некоторых моментах игрового процесса. Сейчас в игре есть полноценная боевая система, сюжетная завязка и доступный для исследования игровой мир с врагами, лутом и квестами. После короткого вступительного пролога необходимо выбрать себе персонажа — у каждой расы незначительные бонусы к определенным характеристикам, которые отличаются от оригинальной Skyrim.

The Elder Scrolls: Blades доступны все расы из Skyrim, но упрощенными особенностями
The Elder Scrolls: Blades доступны все расы из Skyrim, но упрощенными особенностями
Фото: Сегодня

Отличительная особенность The Elder Scrolls: Blades заключается в моментальной смене ориентации экрана с вертикальной на горизонтальную прямо во время игрового процесса, что позволяет переориентироваться с управления одной рукой, где передвижение осуществляется тапом по экрану, на виртуальные стики, как в шутерах со свободной камерой и передвижением.

В The Elder Scrolls: Blades есть огромные подземелья и открытый игровой мир для исследования
В The Elder Scrolls: Blades есть огромные подземелья и открытый игровой мир для исследования
Фото: Сегодня

Конечно, в угоду мобильным особенностям геймплей претерпел кардинальные упрощения не только по части управления, но и игрового процесса в целом. К примеру, в The Elder Scrolls: Blades все тесно завязано на внутриигровые транзакции (донат) в виде кристаллов и сундуков, которые можно приобрести за реальные деньги, когда игра выйдет в полноценный доступ. Открытие сундуков происходит не сразу, а спустя определенное время, а сократить время ожидания можно заплатив кристаллами.

Боевка и игровой процесс напоминают Infinity Blade с той разницей, что по мере прохождения встречается больше диалогов. Все интерактивные элементы и лут подсвечиваются для удобного поиска – аркадно, но для мобильной версии простительно.

В целом мобильная версия Elder Scrolls, как минимум, заслуживает того, чтобы ее попробовать. Однако работает она далеко не на всех мобильных устройствах, поскольку довольно требовательна к аппаратной мощности. Поэтому оценить ее смогут обладатели только флагманских устройств на Android или актуальных iPhone и iPad.

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Список поддерживаемых смартфонов и планшетов The Elder Scrolls: Blades:

  • iPhone SE и более поздние (кроме iPhone 6)
  • iPad Pro
  • iPad Mini 4 and 5
  • iPad Air 2 and 3
  • Samsung Galaxy S8/S8+
  • Samsung Galaxy S9/S9+
  • Samsung Galaxy S10/S10+
  • Samsung Galaxy Note 8
  • Samsung Galaxy Note 9
  • Google Pixel 2/2XL
  • Google Pixel 3/3XL
  • OnePlus 5 и более поздние
  • Moto Z2 и более поздние
  • Essential Phone
  • HTC U11/U11+
  • HTC U12+
  • LG V30
  • LG G7 One
  • Xiaomi Mi 6
  • Xiaomi Mi Mix 2
  • Xperia XZ Premium
  • Xperia XZ1
  • Razer Phone
  • ZTE Nubia Z17
  • Nokia 8
  • Sharp Aquos R
  • Asus ZenFone 4 Pro
  • Huawei P20/P30 Pro
  • Huawei Mate 20 Pro
  • OnePlus 6T

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Источник: iguides.ru
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