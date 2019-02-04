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Мобильная катастрофа: 2018 год признан худшим в истории

Мода на дорогие смартфоны и перенасыщение рынка повлияли на снижение спроса

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25
В мобильном мире царит хаос и паника Фото: digitaltrends.com
В мобильном мире царит хаос и паника
Фото: digitaltrends.com

Исследовательская компания IDC, которая занимается изучением мирового рынка информационных технологий, продемонстрировала неутешительный отчет о катастрофическом положении рынка смартфонов. Согласно данным компании, в 2018 году мировые продажи смартфонов упали на 4,1% — это худший показатель за всю историю мобильного рынка.

Более того, компания прогнозирует ухудшение этих показателей в 2019 году, если производители не сменят свою стратегию. По мнению вице-президента мобильного отделения IDC Райана Рейта, в мобильном мире царит хаос и паника, которая влечет за собой снижение спроса, но эмоции не единственная причина падения продаж.

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По мнению IDC, что рынок смартфонов стагнирует из-за следующих факторов:

  • Продление цикла замены устройств
  • Перенасыщение крупных рынков
  • Рост цен
  • Экономическая нестабильность и снижение покупательской способности

Рост продаж наблюдается всего в четырех странах: Индии, Индонезии, Вьетнама и Южной Кореи.

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Китайские смартфоны также вносят лепту в "хаос". Продукция из Поднебесной активно захватывает мировые рынки, вытесняя американцев и корейцев, предлагая качественные модели за доступную цену. Пятерка лидеров мобильного рынка выглядит следующим образом: Samsung, Apple, Huawei, OPPO, Xiaomi.

Ключевым рынком остается Китай — на эту страну приходится около 30% покупок смартфонов. На Huawei, OPPO, Vivo и Xiaomi приходится 78% продаж. Несмотря на высокие показатели, спрос на смартфоны в 2018 году в Поднебесной упал на 10%.

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Тем не менее, по мнению IDC, у Huawei есть большие шансы стать мировым лидером по производству смартфонов в 2019 году, опередив Samsung и Apple.

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Источник: iguides.ru
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