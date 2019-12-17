Мобильная катастрофа: Google призывает удалить браузер Chrome

От ошибки в Chrome пострадали более 50% пользователей смартфонов на Android

Разработчики приложений назвали ошибку в Chrome "катастрофой" Фото: 9to5google

Google срочно прекратил развертывание свежей версии браузера Chrome 79 на мобильных устройствах Android. Обновление было отозвано после массовых жалоб пользователей о том, что ошибка в браузере удаляла данные из сторонних приложений. Приложения, которые используют платформу WebView – предустановленный системный компонент на базе Chrome – оказались в зоне риска.

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В отличие от Windows, обновления Chrome, как правило, не сталкиваются с серьезными проблемами. Похоже, что на этот раз Google оплошал. Как сообщает 9to5Google, разработчики Android, использующие WebView и локальное хранилище localStorage, начали сообщать о проблеме, из-за которой их приложения начали терять данные после обновления до версии 79.

Причиной стало изменение локации, где хранятся данные, полученные от сайтов в Chrome 79. Изменения затронули localStorage и WebSQL — два типа хранилища, которые используются мобильными приложениями. Chrome обращается к новым локациям, а в них нет тех данных, которые должны быть в приложении.

По общим оценкам, от этой ошибки пострадали более 250 тысяч пользователей, и еще 2 миллиона столкнутся с проблемами в ближайшие дни. Особенно критичным этот баг будет для тех, кто пользуется мобильным банкингом.

Версия Chrome 79 опасна для использования на смартфонах Android Фото: Сегодня

Несмотря на то, что Google приостановил развертывание, Chrome 79 уже поразил 50% устройств Android. "В настоящее время мы обсуждаем правильную стратегию решения этой проблемы", – сообщил инженер Chromium в системе отслеживания ошибок.

Chrome распространяется не только в Play Маркете, но и через сторонние магазины приложений. Google не рекомендует устанавливать 79-ю версию браузера до тех пор, пока не будет решена проблема с размещением хранилища данных. В скором времени будет выпущено обновление, которое устраняет найденный баг, после чего распространение апдейта будет возобновлено.

Напомним, что ранее Google Chrome получил принудительную темную тему. Также недавно Google Chrome получил очень полезную кнопку.

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