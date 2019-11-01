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Мобильный бум: поставки смартфонов выросли впервые за 2 года

Рынок смартфонов постепенно возрождается благодаря более лояльным ценам

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:46
Apple и Samsung показали рост поставок смартфонов
Apple и Samsung показали рост поставок смартфонов
Фото: Unsplash

Вопреки предсказаниям относительно спада мобильного рынка, мировые поставки смартфонов достигли 366,3 миллиона единиц в третьем квартале 2019 года, что на 2% больше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это примечательно, так как это первый признак положительного роста в отрасли за последние 2 года (с третьего квартала 2017 года), говорится в недавнем отчете по маркетинговым исследованиям Strategy Analytics.

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Samsung лидирует с показателями в 78,2 миллиона отгруженных смартфонов за последний трехмесячный период, увеличившись на 8% по сравнению с третьим кварталом 2018 года. Это помогло поднять долю мирового рынка Samsung до 21,3% с 20,1% годом ранее.

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Компания Huawei закончила период с 66,7 миллионами отгруженных мобильников, что составляет внушительные 29%. У всех остальных, включая Apple, Xiaomi и Oppo, наблюдается упадок поставок, причем у последнего производителя самый низкий показатель в -6%.

Данные о поставках смартфонов за III квартал 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
Данные о поставках смартфонов за III квартал 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
Фото: TechSpot

Директор по стратегическому анализу Вуди О (Woody Oh) сказал, что, несмотря на спад, третий квартал 2019 года был лучшим показателем роста Apple с прошлого года. "Мы считаем, что у Apple дела пошли лучше благодаря более лояльным ценам на iPhone 11 и более здоровому спросу в Азии и Соединенных Штатах", – объясняет Вуди О.

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Что характерно, аналогичные результаты получила еще одна аналитическая фирма Canalys, которая также обнаружила позитивный рост отгрузок смартфонов за последние 2 года из-за более высокого спроса. Отчет Canalys во многом совпадает с отчетом Strategy Analytics, где Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi и Oppo лидируют в этом порядке. Их число также очень похоже с небольшой погрешностью – Canalys утверждает, что за квартал было отгружено 352,4 миллиона единиц, тогда как у Strategy Analytics – 366,3 миллиона.

Похожие показатели демонстрирует Canalys
Похожие показатели демонстрирует Canalys
Фото: TechSpot

Напомним, что ранее эксперты составили ТОП-10 быстрых процессоров для смартфонов. В то же время послезавтра Apple заблокирует старые iPhone – узнайте, кто оказался в зоне риска.

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Источник: TechSpot
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