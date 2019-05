Модный набор: обзор игровой клавиатуры Cougar Deathfire Ex

Cougar предлагает бюджетный набор игровой периферии Cougar Deathfire EX

Cougar Deathfire Ex - доступный игровой набор для новичков Фото: Сегодня

В 2019 году цены на комплектующие поползли вниз, особенно на видеокарты и твердотельные накопители, и многие геймеры устремились собирать себе игровые компьютеры или просто за улучшением (апгрейдом). Поэтому для полноты картины новособранного ПК, конечно, необходима современная игровая периферия. Но как правило после сборки средств остается маловато и приобретают что-то недорогое.

Именно для тех, кто хочет сэкономить, но получить за свои деньги максимум качества, надежности, и чтобы сверкало, Cougar предлагает свой бюджетный вариант замены механической клавиатуры – набор игровой периферии Cougar Deathfire EX. Этот набор представляет собой готовый комплект для неискушенного геймера – гибридную механическую клавиатуру и мышку с регулируемой чувствительностью, причем оба гаджета обладают встроенной RGB подсветкой. Сайт "Сегодня" получил на обзор Cougar Deathfire EX и готов поделиться с вами своими впечатлениями об этом наборе.

Комплектация

Cougar Deathfire EX – упаковка Фото: Сегодня

Набор упакован в ярко оформленной коробке под игровой стиль. На лицевой стороне производитель нанес фотографии работающей периферии с мышью и клавиатурой уже с подсветкой. Жаль, не используется никакого "окошка", чтобы оценить внешний вид устройств в упаковке.

Cougar Deathfire EX – тыльная сторона с подробным описанием Фото: Сегодня

На обратной стороне нанесена техническая информация о наборе, а также подробная и понятная инструкция по использованию 8-режимной подсветки для клавиатуры и переключение RGB режимов для мышки.

Cougar Deathfire EX – полная комплектация достаточно скромная, ничего "лишнего" нет Фото: Сегодня

Сама периферия упакована в полиэтилен, защищающий от пыли, но нет защиты от механических повреждений, так что будьте аккуратны при транспортировке и при покупке проверьте целостность упаковки. Правда никаких дополнительных "плюшек", вроде сменных колпачков WASD, подставок или насадок, в комплекте не нашлось – все скромно.

Дизайн

Cougar Deathfire EX на первый взгляд выглядит, как обычная клавиатура Фото: Сегодня

Клавиатура в Cougar Deathfire EX без выполнена в классическом сдержанном стиле и без активной подсветки не обладает какими-либо выдающимися внешними данными. Несмотря на скромный вид, клавиатура выполнена в современной конструкции Skeleton – такой дизайн очень популярен у производителей игровой периферии, когда механизм клавиш находится снаружи, а не скрыт в корпусе.

Cougar Deathfire EX выполнена по схеме Skeleton Фото: Сегодня

В то же время Deathfire EX обладает небольшими массогабаритами, которые сейчас ценятся за их компактные размеры, минималистичный стиль и отсутствие лишних декоративных элементов в корпусе.

Клавиатура выполнена полностью из пластика, но с имитацией подложки под неотшлифованный металл c горизонтальной текстурой, а по периметру – прозрачная окантовка с подсветкой. Жаль, что в отличие от Cougar Core EX, у Deathfire EX подставки под запястье не предусмотрено.

У Cougar Deathfire EX подставки под запястье не предусмотрено Фото: Сегодня

Нижняя панель покрыта качественным матовым пластиком, а устойчивость на столе фиксируют шесть прорезиненных ножек. Откидные ножки тоже обладают прорезиненной поверхностью и очень прочные – выдерживают даже сильный удар.

У Cougar Deathfire EX отсутствует дренажная система Фото: Сегодня

В целом корпус отличается добротным качеством сборки, что подтверждается отсутствием каких-либо люфтов и зазоров – все элементы подогнаны идеально. Что касается прочности, то при наборе текста центральная часть не прогибается, но может слегка похрустывать. Конечно, в игровых клавиатурах хотелось бы видеть металлические конструкции, но пластик оказался прочным, а также позитивно отразился на весе конструкции – всего 800 грамм.

Из недостатков отметим, что в Deathfire EX не предусмотрена дренажная система, поэтому пролитая жидкость для клавиатуры опасна.

Deathfire EX подключается к компьютеру 1,6-метровым USB-кабелем в нейлоновой оплетке. Никаких ребер жесткости от перегибов или ферритовых фильтров нет.

Клавиши

Раскладка представлена в гибридном варианте с цифровым блоком, сочетающем как элементы американской и европейской раскладок. Количество клавиш стандартно – 104. Из особенностей отметим длинные Shift'ы, двухэтажный Enter и короткий Backspace – последний часто становится виновником промахов при удалении текста.

Надписи на клавишах днем очень трудно рассмотреть, хоть они и нанесены лазером Фото: Сегодня

Текст нанесен с использованием лазерной гравировки. Но в дневное время буквы и символы на колпачках едва различимы, поэтому без подсветки набор можно осуществлять только вслепую.

Функциональные кнопки, вроде регулировки звука и управление мультимедиа, включаются путем использования клавиши Fn, как в ноутбуке. Сама кнопка занимает редко используемую кнопку Left Windows, так что потеря не ощущается.

Работать с Cougar Deathfire EX лучше всего с подсветкой даже днем Фото: Сегодня

Колпачки выполнены в трапециевидной форме удобного размера и расположения с небольшими расстояниями между ними. Сами кнопки не шатаются при тряске или нажатии, что встречается в более дорогих механических аналогах.

Колпачки клавиш съемные, но с небольшим трудом Фото: Сегодня

Сами колпачки клавиш съемные, хоть и не без труда. Такая особенность необходима для полноценной чистки. Из отдельных плюсов отмечается технология ANTI-GHOSTING, которая позволяет регистрировать сразу 19 нажатий разных клавиш одновременно. Для проводных USB-клавиатур игрового направления— это очень важно.

Клавиши у клавиатуры гибридные: обладают легким и высоким ходом, как у "механики", но тихие уровня мембранных Фото: Сегодня

Что касается набора, то в отличие от очень легких переключателей механических клавиатур, гибридные кнопки более упругие и требуют нажатия до упора для точного срабатывания – такой же принцип используется на мембранных моделях. При этом гибриды, как и механические, обладают большим ходом и четкой информативной отдачей. Но самое главное достоинство гибридных кнопок в их очень тихой работе. Недостаток – невозможно менять свичи, так свичи, так что придется жертвовать.

Мышка

Первое впечатление от мышки может быть обманчивым Фото: Сегодня

На первый взгляд мышка ничем особенным не отличается, но это обманчивое впечатление. С виду она представляет собой типичную 5-кнопочную мышку, но у нее есть ряд особенностей. Сразу за колесиком находится еще одна кнопка, которая отвечает за смену режимов RGB подсветки.

Поверхность мыши пластиковая без софт-тача Фото: Сегодня

Тем не менее, у "грызуна" есть смена режимов работы – переключатели для них находятся снизу: слева – переключатель регулировки DPI с четырьмя позициями (1000, 500, 1500, 2000), справа – переключатель частоты опроса в миллисекундах (125, 250, 500 и 1000).

Переключатели DPI и скорости сенсора у мышки механические и находятся снизу Фото: Сегодня

Поверхность мыши пластиковая, но отсутствие софт-тача компенсирует немаркое матовое покрытие, а надежный обхват по бокам обеспечивают прорезиненные вставки. Сенсор у грызуна оптический – ADNS-5050, а переключатели – OMRON D2FC-F-7N, которые зарекомендовали себя своей долговечностью и надежностью.

У "грызуна" оптический сенсор ADNS-5050, а переключатели – OMRON D2FC-F-7N Фото: Сегодня

Сам корпус симметричный, поэтому будет удобный как левшам, так и правшам. Также отметим крупные тефлоновые ножки на основании, обеспечивающие легкое скольжение по любой поверхности.

Подсветка

Иллюминация не оставит равнодушным никого Фото: Сегодня

Главная фишка игрового набора, конечно же, подсветка. И выглядит она впечатляюще. Внутри используются RGB светодиоды, так что она переливается градиентом всеми цветами радуги.

За переключение типов иллюминации отвечает функциональная кнопка FN в комбинации с цифрами 1-8 – они обеспечивают переключение между восемью предустановленными вариантами подсветки. Добавлять свои или менять предустановленные нельзя.

Подсветка у мышки двухзонная и не менее впечатляющая Фото: Сегодня

Более того, подсвечиваются не только клавиши, но и окантовка вокруг клавиатуры, что добавляет дополнительное эстетическое восприятие.

Мышка тоже получила RGB подсветку – освещается логотип и подложка. В наличии 9 режимов: разноцветное "дыхание" и просто статический цвет. В отличие от клавиатуры, смена уровня подсветки у мыши не предусмотрено.

Впечатления

Набор Cougar Deathfire EX подключается без каких-либо дополнительных драйверов к любой операционной системе macOS, Windows или Linux, и автоматически определяется в системе, после чего сразу готов к работе. Никакого дополнительного софта не нужно – режимы подсветки "вшиты" внутрь клавиатуры и мышки, а в "грызуне" за смену режимов оптического сенсора отвечают механические переключатели.

К клавиатуре никаких претензий не возникло – все кнопки нажимаются четко и тихо (но громче мембранных моделей), набор текста точный. Правда были опасения по поводу мышки, ведь бюджетный оптический сенсор, по слухам, хуже лазерного. Но на деле выяснилось, что скорость отклика отличная, никаких сбоев не наблюдалось. А вот боковые кнопки мышки можно было сделать более упругими.

Итог

Cougar Deathfire EX представляет собой бюджетный игровой набор из мыши и клавиатуры, поэтому в нем не обошлось без компромиссов. Здесь присутствуют все необходимые для игрового аксессуара функции.

Главной в этом тандеме является клавиатура, которая пытается быть похожей на "механику", как визуально, так и с технической стороны, что ей в целом удается. Но самой приятной особенностью является иллюминация, которая не оставит равнодушным никого, тем более что потенциальный покупатель обратит на подсветку в первую очередь.

А вот мышка в данном наборе является скорее дополнением, чем равноценным по стоимости устройством. Она однозначно лучше любой стандартной мыши, но по оснащению уступает профессиональным игровым моделям.

В целом набор Cougar Deathfire EX получился недорогим, качественным и внешне презентабельным, который подойдет начинающим игрокам, желающим сменить скучную периферию на более современную, модную и с подсветкой.

Достоинства:

Доступная цена;

Внешне приятный дизайн;

RGB подсветка клавиатуры и мыши;

Гибридный механизм с тихими клавишами;

Качественная сборка

Переключатели Omron у мышки;

Недостатки:

Отсутствие дренажа;

Скромный комплект поставки;

Маленькая клавиша Back Space;

Бюджетный оптический сенсор мышки;

Невозможность менять режимы подсветки взамен "вшитых" вариантов.

