Модный Windows 10: ТОП-7 нововведений апрельского обновления

Обновление Windows 10 19H1 сильно изменит визуальный стиль операционной системы

Апрельское обновление WIndows 10 19H1 появится совсем скоро Фото: Digital Trends

На апрель 2019 года у Microsoft запланировано большое обновление для Windows 10, которое преобразит операционную систему не только технически, но и визуально. Основываясь на информации из инсайдерской сборки под кодовым обозначением Windows 10 19H1, мы разузнали главные нововведения и улучшения апрельского обновления.

Светлая тема

Светлая тема будет установлена по умолчанию в Windows 10 19H1 Фото: Windows Central

Пока весь мир сходит с ума по темному оформлению, Microsoft решили повернуть на 180 градусов и привнести в этот мир что-то светлое. Так корпорация решила добавить светлую тему в Windows 10, которая затронет не только оформление приложений, но и сделает интерфейс более ярким, включая окна, меню пуск и панель задач. "Чистый" вид наверняка понравится многим пользователям вместо приевшегося черного оформления. Кстати, светлая тема автоматически будет активирована сразу после установки обновления, хотя переключить на привычное темное оформление можно буквально в пару кликов.

Улучшенный "Пуск"

Легковесное меню "Пуск" в Windows 10 19H1 Фото: Digital Trends

Microsoft потратила много времени на улучшение меню "Пуск", и наконец-то нашли компромиссное решение, которое устроит всех. Улучшенное меню будет представлять собой симбиоз старого и современных плиток. По мнению корпорации, такая организация пунктов должна подойти как десктопным пользователям, так и обладателям планшетов.

Fluent Design

Fluent Design в Windows 10 19H1 Фото: Windows Central

Microsoft продвигает свой собственный дизайн, отличный от принятого плоского и Material Design. Новый стиль от Microsoft называется Fluent Design. Он характеризуется общей простотой и воздушностью, содержит много полупрозрачных поверхностей и интерактивных элементов. В новой версии Windows 10 19H1 интерфейс будет представлен в совершенно новом виде, который на скриншотах смотрится очень красиво. Но это рискованный шаг, ведь радикальное изменение любых элементов интерфейса консервативными пользователями часто воспринимается в штыки.

Панель настроек

Быстрое меню настроек Windows 10 19H1 Фото: Digital Trends

Панель быстрых настроек получила ряд важных нововведений. Во-первых, теперь для выбора количества и состава плиток не обязательно открывать соответствующее окно настроек – все можно сделать прямо здесь, просто перетаскивая плитки на нужные места. Во-вторых, появился долгожданный ползунок регулировки яркости, который ранее был спрятан в свойствах электропитания.

Windows Sandbox

Windows Sandbox в WIndows 10 19H1 Фото: Digital Trends

Крайне полезная опция функция Windows Sandbox поможет запускать подозрительные программы или проверки работоспособности приложений в специальной изолированной среде, своего рода "песочнице". Хотя по факту это просто виртуальная машина с копией чистой Windows 10 внутри, которая удаляет все изменения, как только вы ее выключите.

Новый подход к обновлениям

"Тихая" установка патчей в Windows 10 19H1 Фото: Digital Trends

Система обновлений Windows 10 уже давно вызывает нарекания пользователей своей бесцеремонностью и назойливостью. Разработчики пошли навстречу и внедрили ряд дополнительных функций, в том числе возможность приостановки обновлений на заданный срок, "тихую" установку патчей во время простоя компьютера и откат к ранее зафиксированному состоянию системы. Правда из-за такой функции размер самой Windows 10 увеличится.

Новый MS Office

MS Office в стиле Fluent Design Фото: Windows Central

Microsoft обновила комплект приложений MS Office, которые она предустанавливает на многие компьютеры. Теперь он получил более яркий и современный вид, расширенный функционал и более глубокую интеграцию с облачным офисом компании.

Стоит также отметить, что из-за недавних проблем с одним из патчей в инсайдерской сборке, выпуск обновления Windows 10 19H1 может быть отложен на некоторое время, пока Microsoft не поправит обнаруженную уязвимость.

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Напомним, что ранее опасное обновление "убивало" Windows 10 – мы нашли решение проблемы. В то же время Microsoft Office стал бесплатным для пользователей Windows 10.

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