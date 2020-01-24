Мольбы услышаны: Xiaomi внедрила долгожданную функцию

Впервые за все время существования оболочки MIUI у нее появилось меню приложений

Приятное нововведение в MIUI появилось для глобальной прошивки Фото: PCnews

Фирменный лаунчер MIUI с момента своего появления заимствовал идею рабочих столов от iPhone, отказываясь от отдельного раздела приложений (app drawer), как у стоковой оболочки Android. Но 2020 год принес важное улучшение для MIUI – пользователи, которые так долго просили добавить отдельное меню для приложений, были услышаны и Xiaomi внедрила эту функцию.

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Это приятное нововведение в MIUI появилось еще в ноябре прошлого года, но воспользоваться ею могли исключительно пользователи китайской версии прошивки. В этом году всеми преимуществами нового меню могут воспользоваться пользователи глобальной версии MIUI 11 для смартфонов Xiaomi и Redmi.

Оболочка MIUI с отдельным меню приложений Фото: GizmoChina

Отдельная функция меню приложений находится на стадии альфа-тестирования, поэтому недоступна пока в виде отдельного обновления – ее необходимо скачать и установить вручную: скачайте APK файл, разрешите инсталляцию приложений из неизвестных источников и произведите установку.

Активация меню приложений Фото: ixbt.com

После установки зайдите в настройки, затем пройдите в настройки главного экрана, где нужно выбрать соответствующий пункт. После чего жест смахивания на главном экране будет вызывать раздел с установленными приложениями. Пользователи также могут вносить различные изменения, выбирать, какие категории приложений отображать, изменять цвет фона и прочее.

Напомним, что ранее Xiaomi анонсировала прошивку MIUI 12 для смартфонов. В то же время Xiaomi готовит смартфон Black Shark 3 с 16 ГБ оперативной памяти.

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