"Морской шпион": американцы создали реалистичную рыбу-робота
Мягкую роботизированную рыбу назвали SoFi и испытали в Тихом океане на глубине более 15 метров
Американские инженеры создали необычную рыбу-робота для изучения рифов. Технологичную новинку разработали ученые из Лаборатории компьютерной науки и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института, передает "Новое время".
Мягкую роботизированную рыбу назвали SoFi и уже испытали в Тихом океане в районе Фиджи на глубине более 15 метров.
"Насколько нам известно, это первая роботизированная рыба, которая может плавать в трех измерениях в течение продолжительных периодов времени", – сообщил один из создателей рыбы, Роберт Кацшманн.
"Морской шпион" оснащен камерой, которая, конечно же, использует объектив "рыбий глаз" для съемки крупномасштабных видеороликов и фотографий любых подводных сред, в которые SoFi может проплыть. Роботом можно управлять с помощью водонепроницаемого пульта дистанционного управления, который использует ультразвуковые сигналы и основывается на контролере видеоигр.
В отличие от других глубоководных роботов, SoFi не оснащен тяжелыми, очень заметными пропеллерами, благодаря чему его ход почти незаметен. Эта особенность позволяет SoFi максимально приблизиться к рыбам.
"Робот, подобный этому, может помочь исследовать риф лучше, чем нынешние роботы, так как он может стать более безопасным для рифа и потому что он может быть лучше принят морскими обитателями", – пояснила Сесилия Ласки, профессор в Сан-Аннской школе повышения квалификации в Пизе, Италия.
Ученые называют SoFi "новым типом инструмента для исследования океана". По мнению авторов разработки, такой робот может стать "первым шагом к созданию подводной лаборатории нового типа".
Тем временем другие ученые научили робота приносить пиво из холодильника. Разработчики отметили, что робот может различать изображения на бутылках на 20 фонах.
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