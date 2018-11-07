Мощь не нужна: покупатели отказываются от iPhone XR в пользу iPhone 8

Планы Apple по производству iPhone XR были пересмотрены и снижены на 25%

Apple iPhone XR малопривлекателен для потребителей. Фото: eltiempo.com

Вышедший в продажу "бюджетный" iPhone XR оказался невостребованым потребителями. В результате Apple заметно сократила производство самого доступного iPhone из линейки 2018 года.

Сборочные мощности завода Foxconn были сокращены с 60 линий до 45. Также планы по производству iPhone XR за день были пересмотрены и снижены на 25%, что в количественном соотношении составляет 100 тысяч штук.

iPhone XR будут производить в меньших объемах Фото: Digital Trends

Освободившиеся мощности Apple заняла производством iPhone 8 и 8 Plus. Спрос на эти смартфоны увеличился вместе со снижением их розничной цены после выпуска iPhone XS и XS Max. Более того, уцененные модели iPhone 8 Plus раскупили за день.

Планы по производству iPhone 8 Plus тоже были изменены: компания планировала продать в IV квартале около 20 миллионов "восьмерок", а теперь скорректировала прогноз до 25 миллионов экземпляров.

iPhone XR продается по цене от 749 долларов в США Фото: arrajol.com

Напомним, что iPhone XR стоит в США от 749 долларов, iPhone 8 — от 599 долларов, а iPhone 8 Plus — от 699 долларов. Вероятно, покупатели не хотят переплачивать, поскольку не видят разницы между устройствами и выбирают более доступный вариант.

Стоит отметить, что Apple iPhone убивает самое распространенное вещество во Вселенной, а несмотря на свое технологичное совершенство, Apple iPhone XS держит заряд хуже iPhone X.