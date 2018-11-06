Мощнейший процессор для Android не смог победить iPhone XS

Результаты тестирования Snapdragon 8150 показали значительное отставание от Apple A12 Bionic

Snapdragon 8150 "засветился" в бенчмарке Geekbench. Фото: Boutique Orange

Qualcomm анонсировала новый мобильный процессор Snapdragon 8150, который должен прийти на смену флагману для Android-смартфонов – Snapdragon 845. Сейчас даже самый мощный Android-смартфон оказался просто не в состоянии обойти Apple iPhone XS, которые работают на чипе A12 Bionic.

На днях прототип Snapdragon 8150 "засветился" в бенчмарке Geekbench, чтобы специалисты смогли предварительно оценить его возможности еще на этапе раннего тестирования.

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Чип 8150 работает на ядрах Kryo нового поколения по схеме 2 + 2 + 4 вместо обычных 4 + 4: два ядра в нем используются для пиковой производительности, два — для постоянных нагрузок и четыре маленьких ядра — для работы с мелкими задачами.

Результат тестирования Snapdragon 8150 в бенчмарке Geekbench Фото: underkg.co.kr

Результаты тестирования Snapdragon 8150 показали значительное отставание от Apple A12 Bionic, а также отставание от чипа Huawei Kirin 980. Однако по мощности он быстрее предшественника Snapdragon 845, на котором работают современные Android флагманы.

С другой стороны, это лишь ранние тесты, по которым рано делать полноценные выводы. К примеру, результаты не показали, на каких частотах работал мобильный процессор. Также основным преимуществом чипсета Snapdragon всегда был графический процессор Adreno, опережавший Apple iPhone X. Поэтому стоит подождать подробных тестов, чтобы составить объективную оценку новому чипу.

Напомним, что ранее в тестах iPhone XS оказался быстрее iPhone X на 200%. С другой стороны мобильный аппарат Google Pixel 3 XL поборол iPhone XS в рейтинге лучших смартфонов.