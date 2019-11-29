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Мощный процессор для дешевых смартфонов обогнал iPhone 11

Впечатляющие возможности открывают для MediaTek Dimensity 1000 5G дорогу даже в сегмент топовых устройств

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
MT6889 Dimensity 1000 5G показал впечатляющие результаты
MT6889 Dimensity 1000 5G показал впечатляющие результаты
Фото: Extremetech

Китайский производитель полупроводниковых компонентов MediaTek анонсировал новый процессор для мобильных устройств как для бюджетного, так и топового сегмента. Чипсет получил название MT6889 Dimensity 1000 5G. В отличие от предыдущих моделей, этот обладает 5G модемом, что позволит даже в дешевых аппаратах получить доступ к сверхбыстрому мобильному интернету 5-го поколения. Но самое интересное в процессоре оказались его впечатляющие результаты – он оказался самым мощным мобильным чипом в мире, сообщает портал Extreme Tech.

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Прежде производитель поставлял относительно недорогие, но при этом функциональные чипы для бюджетных и предельно дешевых смартфонов. Их производительность была далека до конкурентов в лице Qualcomm, Samsung и Huawei, но свою работу они выполняли. MediaTek в мобильной среде давно стал именем нарицательным, словно что-то "дешевое и слабое".

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Но внезапно, анонс MT6889 Dimensity 1000 5G показал удивительные результаты в популярном бенчмарке AnTuTu – 511363 балла. Это рекордный результат, который опередил даже iPhone 11. До этого рекорд среди смартфонов держал Asus ROG Phone 2, который построен на базе разогнанного чипа Snapdragon 855+ и оснащен дополнительным внешним кулером, что позволило ему выдать 496226 баллов. Таким образом, на сегодняшний день Dimensity 1000 5G является наиболее мощной и функциональной платформой для смартфонов.

Результат MT6889 Dimensity 1000 5G в AnTuTu
Результат MT6889 Dimensity 1000 5G в AnTuTu
Фото: Anandtech

Более того, MT6889 выдал показатели свыше 500 тысяч в "стоке", а значит это далеко не предел – вполне возможно, что Dimensity 1000 в серийных устройствах с адаптивной под этот чип прошивкой покажет более впечатляющие результаты.

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MT6889 станет также первой однокристальной системой на рынке со встроенным 5G-модемом, поддержкой двух сим-карт этого стандарта связи и обеих архитектур 5G — автономной (SA) и неавтономной (NSA). Сейчас 5G модемы выпускаются отдельно, так как мобильные процессоры пока не справляются с нагрузкой.

MediaTek MT6889 Dimensity 1000 5G
MediaTek MT6889 Dimensity 1000 5G
Фото: Extremetech

Новая процессор будет поддерживать дисплеи FullHD (1920х1080) с частотой обновления изображения 120 Гц или экраны с разрешением QHD+ (3200х1800) и частотой обновления картинки 90 Гц. Оперативной памяти LPDDR4X может быть до 16 гигабайт, а ее частота составит 1866 МГц. Что примечательно, заявлено наличие FM-приемника, как и в предыдущих более дешевых чипах.

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Себестоимость микросхемы составит порядка 60 долларов, что лишь немногим дороже наиболее распространенного процессора для флагманских смартфонов Qualcomm SD855 (53 доллара). Такие возможности открывают для MediaTek дорогу в сегмент топовых устройств.

Технические характеристики MT6889 Dimensity 1000 5G:

  • 8 вычислительных ядер — 4xARM Cortex-A77 (до 2,6 ГГц) и 4xARM Cortex-A55 (до 2,0 ГГц);
  • 9-ядерный графический ускоритель ARM Mali-G77;
  • 5-ядерный ISP (сопроцессор обработки изображений) MediaTek Imagiq, поддерживающий камеры разрешением до 80 мегапикселей (или несколько модулей, например 32+16 МП), а также запись видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду;
  • 6-ядерный сопроцессор поддержки искусственного интеллекта (APU 3.0);
  • встроенные модули всех современных и перспективных стандартов связи — Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/ax), а также 5G-модем со скоростью передачи данных до 4,7/2,5 (загрузка/выгрузка) Гбит/с и обратной совместимостью с CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), 4G FDD/TDD, GSM, EDGE, TD-SCDMA, WDCDMA;
  • микросхема производится по техпроцессу 7 нм.

Напомним, что ранее Samsung создала супербыстрый процессор для смартфонов. Также недавно был разработан процессор за полмиллиона гривен, мы узнавали, на что он способен.

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Источник: Extremetech
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