Мощный заряд: ТОП-5 лучших смартфонов с емкими батареями

"Сегодня" составили рейтинг смартфонов, заряда аккумулятора которых хватит надолго

Смартфоны с мощными батареями 2019 года Фото: CNET

2019 год выдался довольно жарким и динамичным для мира мобильных технологий. В этом году было много инноваций: первые 5G-модели, складываемые аппараты, и устройства с подэкранным отпечатком пальцев. Однако независимо от того, сохранятся ли эти технологические тенденции в будущем, одна из востребованных функций всегда будет занимать первое место в списке обязательных: продолжительное время автономной работы.

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Наступила средина 2019 года, поэтому пришло время подводить итоги и взглянуть, какие современные смартфоны обладают лучшими батареями, заряда которых хватит надолго. Если вы задумались брать новую трубку, присмотритесь к нашему рейтингу смартфонов – он поможет вам определиться с выбором лучших моделей на рынке.

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Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 9 Фото: BGR

Samsung Galaxy Note 9 даже в 2019 году остается самым технологичным смартфоном, которого уже 7 августа сменит преемник Note 10. Это огромный фаблет с 6,4-дюймовым AMOLED-экраном, встроенным стилусом и превосходной фотокамерой также оснащен емкой батареей на 4000 мАч – она способна поддерживать автономную работу устройства на протяжении 19 часов 20 минут. Более того, у смартфона есть масса настроек для продления его автономной работы, вроде снижения разрешения экрана или перевода в экономный режим работы.

Apple iPhone XR

Apple iPhone XR Фото: CNET

Время автономной работы iPhone XR демонстрирует лучшее время среди всех трех новых моделей iPhone: его аккумулятор емкостью 2942 мАч выдает фантастический результат в 19 часов 53 минуты. При этом смартфон предоставляет множество функций топовых моделей, включая большой экран в удобном корпусе, шуструю работу, поддержку Face ID и беспроводную зарядку, а также камеру, которая почти ничем не уступает iPhone XS.

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10+ Limited Edition Фото: TechSpot

Несмотря на "прожорливый" 6,4-дюймовый AMOLED экран, Samsung Galaxy S10 Plus способен проработать без подзарядки до 21 часа. Такого показателя удалось достичь в первую очередь благодаря батарее емкостью 4100 мАч, а также более эффективной работе планировщика процессора Snapdragon 855. Большие габариты также сыграли роль в размещении большего по размеру аккумулятора, нежели у своих младших "братьев" S10 и S10e, которые отстают по автономности на 3 часа.

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro Фото: Android Authority

Смартфон Huawei P30 Pro удивил мир в 2019 году дважды. Самой выдающейся особенностью этого аппарата безусловно является его фотокамера, которая занимает лидерские позиции по качеству получаемых снимков. Но вторым не менее важным достоинством P30 Pro является его очень длительное время работы от аккумулятора емкостью 4200 мАч, который позволяет флагману Huawei продержаться на одном заряде 22 часа 57 минут.

Motorola Moto G7 Power

Motorola Moto G7 Power Фото: CNET

Лидером нашего рейтинга становится Motorola Moto G7 Power. В отличие от представленных выше моделей, этот аппарат не относится к флагманам – у него нет двойной фотокамеры или мощного процессора. Зато по части автономной работы этот смартфон оставляет всех конкурентов далеко позади. Все благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч, который позволяет смартфону достичь почти суточной активности – 23 часа 10 минут. Этот аппарат держит заряд дольше любого смартфона, выпущенного в 2019 году.

Напомним, что ранее "Сегодня" составляли рейтинг ТОП-5 лучших китайских смартфонов. Также мы рассматривали ТОП-5 ноутбуков 2019 года с мощными батареями.

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