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Motorola назвала смартфон в честь Киева

Сегодня, 14:01

Motorola Kiev будет ориентирован на широкого потребителя и получит новейший процессор Snapdragon 690 с поддержкой 5G-сетей

В этом году Motorola анонсирует новый смартфон, который сейчас активно разрабатывается внутри компании под кодовым названием "Киев" (Kiev), сообщает TechnikNews.

Motorola Kiev ориентирован на бюджетный сегмент с возможностью подключения к сетям 5G. Это будет один из первых смартфонов, использующий новый бюджетный чип Snapdragon 690 5G от Qualcomm. На борту также будет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Также подтверждается поддержка NFC и карт памяти MicroSD.

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Несмотря на то, что смартфон бюджетный, Motorola оснастит ее OLED-панелью, которая используется во флагманских устройствах вроде iPhone 11 или Samsung Galaxy S20. Но разрешение такой матрицы будет ниже – Full HD (1080х1920 пикселей) и с частотой 60 Гц. Более того, экран также поддерживает технологию HDR. А для меломанов устройство будет оснащено фирменным алгоритмом сжатия аудиокодеков Qualcomm aptX, который улучшает качество звука.

Motorola Kiev
Motorola Kiev
Фото: TechnikNews

Motorola Kiev также получит четыре фотокамеры: три для фотосъемки с максимальным разрешением 48 МП и одна 16 МП для селфи. Главный датчик предоставит Samsung, который интегрирован в Oppo A71 или Xiaomi Redmi Note 8T. Селфи-камера OmniVision также используется в Redmi Note 9 Pro.

Устройство поступит в продажу с Android 10. Стоимость устройства не раскрывается — известно лишь то, что "Киев" будет ориентирован на широкого потребителя. Дата анонса смартфона также не сообщается.

Напомним, ранее выяснилось, что гибкий смартфон Motorola Razr не поддается ремонту. Также Google выпустила Android 11, а мы обозревали его ключевые нововведения.

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Источник: TechnikNews
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