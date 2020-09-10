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Motorola возродила культовый смартфон-легенду из 2000-х: фото

Сегодня, 07:18

Спустя год после выхода Motorola RAZR, компания выпустила модель RAZR 5G с переработанным механизмом раскрытия и улучшенными характеристиками

Motorola представила улучшенный смартфон RAZR 5G, который является реинкарнацией культовой мобилки из "двухтысячных" RAZR V3. Смартфон получился улучшенной версией Motorola RAZR, представленной в конце 2019 года.

Премиальный гаджет стоимостью в 1500 долларов на старте не обладал выдающимися характеристиками. Спустя почти год Motorola выпустила обновленный RAZR 5G, который стал намного удобнее, практичнее, мощнее, качественнее и обзавелся модулем для 5G-сетей, сообщает The Verge.

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На первый взгляд, отличий от модели 2019 года немного: изменилось расположение вспышки у камеры и в нижней части пропала площадка для сканера отпечатков пальцев – его перенесли на заднюю панель и встроили в круглый логотип Moto.

Motorola RAZR 5G
Motorola RAZR 5G
Фото: GSMarena

Смартфон получился очень компактным. В сложенном виде его габариты составляют 72,6 x 91,7 x 16 мм, а в раскрытом – 72,6 x 169,2 x 7,9 мм. По сравнению с первым поколением толщина увеличилась на 2 мм в закрытом и на 1 мм в открытом виде, а высота, напротив, сократилась на 2 мм. Сократился и вес, с 205 до 192 граммов.

Motorola RAZR 5G
Motorola RAZR 5G
Фото: GSMarena

Что касается звонков, то в RAZR 5G переработали расположение антенн. Теперь есть четыре антенны по углам корпуса, так что перекрыть их рукой что в открытом, что в закрытом виде сложнее. Нам обещают более уверенный прием сигнала в сетях пятого поколения. Также в смартфоне есть слот для физической SIM-карты – первая версия обладала только "виртуальной" e-SIM и была неактуальна для целого ряда стран.

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Следующее поколение Motorola RAZR получило процессор Snapdragon 765 (вместо Snapdragon 710), 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. За автономность будет отвечать аккумулятор на 2800 мАч, который держит заряд полный день. "Из коробки" доступна Android 10.

Обновился набор камер: в качестве основной камеры новая "раскладушка" использует 48-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL Bright GM1. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп.

Motorola RAZR 5G
Фото: GSMarena
Motorola RAZR 5G
Фото: GSMarena
Motorola RAZR 5G
Фото: GSMarena
Motorola RAZR 5G
Фото: GSMarena
Motorola RAZR 5G
Фото: GSMarena
Motorola RAZR 5G
Фото: GSMarena
Motorola RAZR 5G
Фото: GSMarena
Motorola RAZR 5G
Фото: GSMarena
Motorola RAZR 5G
Фото: GSMarena
Motorola RAZR 5G
Фото: GSMarena
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Основной 6,2-дюймовый pOLED-дисплей RAZR получил разрешение 2142x876 пикселей и соотношение сторон 21:9. С внешней стороны находится дополнительный gOLED экран на 2,7 дюйма с разрешением 800x600 точек. Характеристики не изменились, плотность точек составляет 373 ppi, то есть больше, чем Retina-разрешение. Зато изменились способы взаимодействия с внешним экраном.

Теперь гаджет не обязательно открывать для большинства простых действий: у внешнего крана полноценная Google-клавиатура, набор запускаемых приложений. Есть навигация, сообщения и мессенджеры, плеер, работа с камерой, календарь и так далее.

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В RAZR 5G переработали и механизм раскрытия. Смартфон легко открыть одной рукой, как обычную раскладушку, а основной экран складывается полностью, не оставляя зазора между половинками. Это стало возможно тончайшему пластиковому покрытию, а не стеклу. Пугаться ненадежности механизма складывания не стоит: в Motorola проводят тесты на сгибание смартфона. Механизм рассчитан на 200 тысяч открытий, а это более 5 лет использования при 100 открытиях в день.

Motorola RAZR 2003 года и Motorola RAZR 5G 2020 года
Motorola RAZR 2003 года и Motorola RAZR 5G 2020 года
Фото: GSMarena

Цена новинки в США составит 1399 долларов (около 42 тысяч гривен по курсу). Продажи обещают начать уже осенью, первыми странами, где появится новинка, названы США и Китай.

Напомним, что ранее выяснилось, что гибкий смартфон Motorola Razr не поддается ремонту.Также вчера Google выпустила Android 11, а мы обозревали ключевые нововведения.

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Источник: The Verge
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