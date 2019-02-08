Motorola представила дешевые смартфоны

В линейке Moto появились недорогие модели смартфонов серии G7

Motorla пополнилась моделями Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Power и Moto G7 Play Фото: Motorola

Под брендом Motorola представлен ряд доступных моделей серии Moto G7. Модели первой волны представлены аппаратами Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Power и Moto G7 Play.

Новинки стали производительнее по сравнению с предыдущим поколением, дольше работают от аккумулятора и обладают более качественными фотокамерами. Все смартфоны Moto G7 работают под управлением Android 9.0 Pie, обладают защитой от влаги P2i и поддерживают быструю зарядку TurboPower мощностью до 27 Вт.

Модели Moto G7 и G7 Plus отличаются от собратьев каплевидным вырезом под селфи-камеру, а G7 Power и G7 Play довольствуются классической "монобровью". Самой быстрой моделью в представленной линейке является Moto G7 Plus – у нее интегрирован процессор среднего уровня Snapdragon 636, остальные оснащены более слабым Snapdragon 632. Объем оперативной памяти варьируется от 2 до 4 ГБ, а пользовательского пространства — от 32 до 64 ГБ.

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Продажи линейки Moto G7 начнутся с 8 февраля в Бразилии и Мексике, а позднее смартфоны появятся в США и Европе. Официальные цены для рынка США анонсированы следующие:

Moto G7 Play — 199 долларов

Moto G7 Power — 249 долларов

Moto G7 — 299 долларов

Moto G7 Plus — 340 долларов

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Напомним, что ранее Motorola создала дешевую копию iPhone X. А на днях стало известно, что у Samsung Galaxy Note 10 уберут селфи-камеру и спрячут ее в неожиданном месте.

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