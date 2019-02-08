Motorola представила дешевые смартфоны
В линейке Moto появились недорогие модели смартфонов серии G7
Под брендом Motorola представлен ряд доступных моделей серии Moto G7. Модели первой волны представлены аппаратами Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Power и Moto G7 Play.
Новинки стали производительнее по сравнению с предыдущим поколением, дольше работают от аккумулятора и обладают более качественными фотокамерами. Все смартфоны Moto G7 работают под управлением Android 9.0 Pie, обладают защитой от влаги P2i и поддерживают быструю зарядку TurboPower мощностью до 27 Вт.
Модели Moto G7 и G7 Plus отличаются от собратьев каплевидным вырезом под селфи-камеру, а G7 Power и G7 Play довольствуются классической "монобровью". Самой быстрой моделью в представленной линейке является Moto G7 Plus – у нее интегрирован процессор среднего уровня Snapdragon 636, остальные оснащены более слабым Snapdragon 632. Объем оперативной памяти варьируется от 2 до 4 ГБ, а пользовательского пространства — от 32 до 64 ГБ.
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Продажи линейки Moto G7 начнутся с 8 февраля в Бразилии и Мексике, а позднее смартфоны появятся в США и Европе. Официальные цены для рынка США анонсированы следующие:
- Moto G7 Play — 199 долларов
- Moto G7 Power — 249 долларов
- Moto G7 — 299 долларов
- Moto G7 Plus — 340 долларов
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Напомним, что ранее Motorola создала дешевую копию iPhone X. А на днях стало известно, что у Samsung Galaxy Note 10 уберут селфи-камеру и спрячут ее в неожиданном месте.
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