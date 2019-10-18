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Motorola возрождает культовую модель RAZR: объявлена дата выхода

Возвращение культового смартфона RAZR V3 от Motorola состоится уже совсем скоро – 13 ноября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:10
Motorola RAZR V3 вернется с гибким экраном
Motorola RAZR V3 вернется с гибким экраном
Фото: SlashLeaks

Производитель мобильных устройств Motorola начал рассылку медиа-приглашений на презентацию, которая обещает возрождение культовой модели RAZR в виде складываемого смартфона с гибким экраном. Об этом сообщает CNET.

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Ранее в интернете ширились слухи относительно возвращения знаменитого стильного телефона в формате раскладушки RAZR V3, который в 2000-х годах продался сумасшедшим тиражом в 130 миллионов. Теперь эти слухи официально подтвердились. Motorola с нетерпением ожидает возрождения культовой классики RAZR в новом обличии, которая станет потенциальным конкурентом Galaxy Fold от Samsung и Mate X от Huawei. Причем возвращение состоится уже совсем скоро – 13 ноября на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе.

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Предстоящий форм-фактор сохранит "вертикальную" ориентацию телефона, а это означает, что вместо того, чтобы открываться или закрываться, как планшет, устройство будет складываться вертикально, чтобы лучше умещаться в карманах.

Тизер инвента от Motorola

Что касается характеристик, то они будут довольно средними по современным меркам. Motorola RAZR будет обладать 6,2-дюймовым гибким экраном с процессором Snapdragon 710, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ флэш-накопителя. Питать всю начинку будет аккумулятор емкостью 2730 мАч. Конечно, новинка по характеристикам уступает главным конкурентам от Samsung и Huawei, но будет стоить дешевле – в пределах 1500 долларов.

Motorola Razr V3 2019
Motorola Razr V3 2019
Фото: SlashGear

Напомним, что ранее Google Pixel 4 запретили из-за передовых технологий. Также ранее мы составляли рейтинг ТОП-5 доступных смартфонов осени.

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Источник: CNET
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