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MOYO открывается в ТРЦ Lavina Mall

MOYO поможет закрыть вопрос с подарками на 8 Марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:45

В преддверии Международного женского дня компания MOYO открывает новый магазин и дарит покупателям скидки и приятные бонусы.

Сегодня состоится открытие торговой точки в столичном ТРЦ Lavina Mall (ул. Берковецкая, 6Д). До 10 марта для покупателей будут действовать специальные цены на ряд товаров. Так, смартфон Asus ZenFone Max Plus будет доступен по акционной цене 3 999 грн, TP-Link Neffos X1 Max 3/32GB — за 2599 грн, а модель TP-Link Neffos C9a 2/16GB можно будет приобрести и вовсе за 1 999 грн.

Кроме того, в новом магазине будет эксклюзивная цена на мультиварку Philips HD3136/03 — 2 199 грн, на планшетный компьютер Lenovo Yoga Tablet 3-850M LTE — 5 555 грн, а на фен Philips ThermoProtect — всего 589 грн.

Магазин MOYO в Lavina Mall будет одним из крупнейших в сети. На площади порядка 400 м² представлен широкий ассортимент гаджетов, персональной электроники, товаров для личного пользования и бытовой техники.

Изюминкой нового магазина станет Music box — специальное помещение, в котором можно полноценно испытать акустику перед покупкой. А если нужного товара или цветового решения не окажется в наличии — его всегда можно заказать с доставкой на сайте MOYO.ua. Для этого в магазине установлена стойка Pick Up для выдачи интернет-заказов.

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