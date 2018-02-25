Можно переезжать: доказано, что на Красной планете достаточно воды для жизни

Американские ученые пришли к необычному открытию – исследователи смогли установить, что вода находится на всей поверхности Красной планеты независимо от территории.

Подробности данного исследования изложены на сайте Nature Geoscience. В сообщении говорится, что над исследованием трудились ученые из американского Института космических исследований в Боуледере. Отмечается, что ученые изучили данные двух орбитальных зондов и пришли к выводу, что вода распространена по всей территории Красной планеты, а вовсе не ограничивается полярными регионами.

Один из соавторов исследования Джошуа Бандфилд рассказал, что им удалось установить, что не важно в какое время и на какой участок Красной планеты направлены объективы, сигнатура воды на снимках всегда присутствует. Он также подчеркнул, им удалось установить, что вода прикреплена и к поверхности Луны, а ее наличие не зависит от состава лунной породы.

Данные полученные исследователями были переданы в американское национальное космическое агентство NASA. Ученые космического агентства в свою очередь полагают, что результаты, предоставленные учеными американского Института космических исследований в Боуледере помогут понять возможно ли в дальнейшем использовать воду, которая находится на поверхности Красной планеты, в качестве полезного ресурса.

Исследователи космического агентства NASA также предположили, что если вода на Луне окажется легкодоступной, то в дальнейшем колонизаторы смогут использовать ее в качестве питьевой, а кроме того, смогут выделять из нее кислород. Напомним, уже в этом году Китай намерен запустить на Красную планету стационарный модуль, где будет находиться картофель, а также личинки шелкопряда. Отмечается, что изначально ученые планируют выращивать картофель в стационарных модулях.

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