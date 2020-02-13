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Мы ошибаемся: люди не способны понимать кошек

Несмотря на популярность кошек в качестве домашних питомцев, человеку очень трудно определять их чувства и эмоции

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:09
Кошки чудаковатые от природы или мы их просто неправильно понимаем?
Кошки чудаковатые от природы или мы их просто неправильно понимаем?
Фото: Pexels

Кошки являются популярными домашними животными: по всему миру насчитывается около 200 миллионов этих домашних питомцев, что превышает количество домашних собак. Кошки живут примерно в 38% канадских жилищ, в 25,4% американских и в 25% европейских домов. Кошки также являются главным источником развлечений – на YouTube загружено более двух миллионов кошачьих видео, среди которых есть свои звезды, вроде знаменитой Grumpy Cat или Maru, набирающие миллионные просмотры. Но насколько хорошо умеют определять эмоции котиков? На этот вопрос решила ответить ученый Лорен Доусон из отдела биологических наук Гуэлфского университета в Канаде, сообщает Popular Science.

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Несмотря на популярность кошек, читать их чувства и эмоции бывает проблематично. В одну минуту они могут ласково тереться о ногу, а в следующую минуту резко укусить или царапнуть безо всякого явного предупреждения. Это приводит к вопросу: кошки просто чудаковатые от природы или мы их просто неправильно понимаем?

Хотя кошки могут показаться загадочными, их поведение может помочь нам понять, что они чувствуют. Положение их тел, головы, ушей и хвостов – все это намеки. Тревожная или напуганная кошка может присесть на землю, выгнуть спину, опустить голову и придавить уши. И наоборот, довольный кот может подойти к хозяину с поднятым хвостом вверх с телом в нейтральном положении и острыми ушками. В состоянии покоя и полного доверия коты часто ложатся на спину и вытягивают лапки.

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Выражение лица также может быть показателем того, как себя чувствуют кошки в данный момент. Исследователи обнаружили, что некоторые люди могут легко идентифицировать боль у домашних животных. Несмотря на это, весь спектр выражений эмоций кошек, в том числе положительных, не глубоко не был исследован. Как показала практика, большая часть людей вообще ошибочно определяют эмоции этих пушистых домашних питомцев.

Лорен Доусон провела исследование, в котором участникам были показаны короткие видеоклипы о кошках в различных ситуациях. Положительные ситуации включали те, где коты обращались к своему владельцу за угощением. Негативные ситуации охватывали те, где кошки старались избегать опасности. Видео были тщательно отобраны на основе строгих поведенческих критериев и отредактированы так, чтобы показывать только мордочку каждой кошки, удаляя любые потенциальные сигналы тела языка.

Эмоции кошек
Эмоции кошек
Фото: Naked-science

В исследовании приняли участие более 6300 человек из 85 стран. В среднем участники определили правильное выражение в 59% случаев. Несмотря на кажущийся высокий процент, на деле эта оценка чуть выше, чем среднестатистическое угадывание – это говорит о том, что многим людям крайне трудно определять эмоции кошек.

Хотя большинство людей была слабо выраженная эмпатия по отношению к кошкам, лишь 13% были достаточно опытными в определении эмоций, набрав 15 или более баллов из возможных 20. Это были в основном женщины, чем мужчины. Это не удивительно, учитывая, согласно исследованиям, женщины лучше интерпретируют невербальные эмоциональные сигналы – они верно определяют чувства младенцев и собак. По словам ученого, люди, которые верно определили состояние животных, как правило были ветеринарами или их работа так или иначе была связана с животными – их умение читать "мысли" питомцев это опыт, а не дар.

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Умение читать и интерпретировать различные выражения лиц может помочь обеспечить надлежащую заботу о кошках. Также эта способность может улучшить связь между владельцами кошек и их хозяевами благодаря лучшему пониманию их эмоций и удовлетворению их потребностей.

Напомним, что ранее интернет развеселили фото кошки с сердитым выражением морды. А недавно умерла одна из самых знаменитых кошек в интернете.

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Источник: Popular Science
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