Мышки помогают хакерам взламывать компьютеры "по воздуху"

Злоумышленники могут взломать компьютер с мышкой Logitech M185 на расстоянии до 100 метров

Уязвимость получила название MouseJack Фото: TechSpot

Популярная модель беспроводной мышки Logitech M185 оказалась опасной для пользователей, ведь хакеры научились ее взламывать и получать через нее доступ к компьютеру на расстоянии. Уязвимость обнаружил исследователь по безопасности Дэвид Сопас, которая получила название MouseJack.

Атаки через MouseJack осуществляются хакерами с использованием простых недорогих радиоустройств, которые способны передавать сигналы на частое мыши с расстояния "до 100 метров". Злоумышленник может взять под контроль компьютер подключенной мышки, запускать сценарии и вводить команды с минимальными усилиями. Важно отметить, что это касается не всех беспроводных мышей, например, устройства Bluetooth надежно защищены от атак MouseJack.

Дэвид Сопас взломал собственную мышь и использовал метод взлома для отображения встроенного в Windows калькулятора. Естественно, что эксперт не ставил перед собой задачу причинять реальный вред своей собственной системе, а просто привел доказательство рабочей концепции.

Logitech M185 уязвима к взлому "по воздуху" Фото: TechSpot

Модель Logitech M185 является популярной за ее идеальное соотношение цены и качества – это недорогая, но очень удобная и надежная мышка ценой в 25 долларов. Ее часто приобретают те, кто любит путешествовать и обладать компактным и надежным "грызуном" для ноутбука, который не подведет – мышки этого производителя славятся хорошим качеством радиосигнала.

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Напомним, что ранее в Google Chrome нашли опасную уязвимость. Также украинскую игру Metro Exodus взломали хакеры.

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